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AK Parti'nin yerel seçimde aday kriterleri belli oldu

AK Parti'nin Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçim için aday kriterlerinde kesin kurallar getirildi.

26 Ekim 2018 Cuma 10:02
AK Parti'nin yerel seçimde aday kriterleri belli oldu

Mart 2019'a AK Parti, kasımın ilk haftasından itibaren adaylık başvurusu alacak. 3 dönem kuralı yerel seçimde uygulanacak. Ancak az sayıda istisna olacağı söyleniyor.

80 belediye başkanı beklemede

3 dönemi tamamlayan 80 belediye başkanının gözü Erdoğan'da. Bunların küçük bir kısmının yine aday olması bekleniyor.

Seçim manifestosunda hesap verebilir, şeffaf, istişareye dayalı, ekip ruhu ve kolektif çalışma öne çıkan ilkelerden olacak.

Müteahhit başkan olmayacak

Etik kurallar da belirleniyor. Akraba aday olmayacak. Aday müteahhitse, başkan seçilince işini bırakacak. Çevresinin de belediye ile iş ilişkisi bulunmayacak.

(Türkiye)

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 10:02
  1. AK PARTİ
  2. Aday

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