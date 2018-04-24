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AK Parti'nin oyları giderek artıyor

24 Haziran'da erken seçim kararının açıklanmasından sonra Metropoll Araştırma Şirketi`nin sahibi Özer Sencar elindeki son anket sonuçlarını paylaştı.

24 Nisan 2018 Salı 08:21
AK Parti'nin oyları giderek artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmeden erken seçim kararı çıkmasıyla beraber tüm gözler anket rakamlarına çevrildi.

AK PARTİ TEK BAŞINA YÜZDE 50

Elinde son anket rakamlarını açıklayan Sencar, “Ocak-şubat ve mart ayına baktığımızda AK Parti’de düzenli bir artış görüyoruz. Kararsızlar dağıtılmadan ocakta rakam 41.4 görünüyordu, şubatta bu 42.9’a çıktı. Martta ise 44.5’e. Kararsızlar dağıldığında 44.5 yüzde 50’ye tekabül ediyor. Yani bugün AK Parti tek başına yüzde 50 bandında.” bilgisini verdi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 08:21
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