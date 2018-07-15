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İşte 'AK Parti'nin kontrollü darbesi' diyenlere cevap!

Din üzerinden pis işlerini yürütmeye çalışarak seçilmiş hükümeti devirmek için harekete geçen FETÖ, 15 Temmuz hain darbe girişimini başarsaydı ülkeyi emperyalistlere teslim edecekti. İşte, darbe girişiminin arkasında halen FETÖ gibi bir örgütün olmadığını, bunun bir kontrollü darbe olduğunu savunarak kalın kafalılık yapanlar için, hain kalkışmayı FETÖ'nün yaptığına dair kanıtlar!

15 Temmuz 2018 Pazar 09:45
İşte 'AK Parti'nin kontrollü darbesi' diyenlere cevap!

Seçilmiş hükümeti devirmek için hiçbir amacını gerçekleştiremeyen FETÖ, 2014’te terör örgütü olarak tanındı. FETÖ ile mücadele ise ulusal güvenlik stratejisi olarak belirlendi. Bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanmasının tasfiyesi için bir strateji oluşturuldu. Peki 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ’nün olduğuna dair kanıtlar neler?

● Darbeye katılan askerlerin darbenin arkasında FETÖ’nün olduğuna dair ifadeleri ve FETÖ bağlantıları.

● Fatih Celaleddin Sağır, Levent Türkkan, Erdal Karlıdağ, Zekeriya Kuzu kendilerinin değil, darbeye katılan diğer askerlerin de FETÖ mensubu olduğunu itiraf etmeleri.

● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı oteli bombalayan Deniz Yüzbaşı Haldun Gülmez’in cebinden Gülen’in duasının çıkması.

● FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve hakkında gözaltı kararı olan polislerin, darbe girişiminde rol almasının ortaya çıkması. Bu polislerin telefonlarından gerçekleştirdikleri mesajlaşmalar, darbe girişimini FETÖ mensuplarının yaptığını göstermesi.

● Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın darbecilerin kendisini 15 Temmuz akşamı telefonla Fetullah Gülen ile görüştürmek istediğini açıklaması. Orgeneral Akar olay gününe ilişkin ifadesinde, rehin alındığı sırada darbeci askerlerden Tuğgeneral Hakan Evrim’in, “Sizi kanaat önderimiz Gülen ile görüştürelim” dediğini ifade etmesi. ● Darbeden önce FETÖ’cü gazetecilerin tarih vererek darbenin gerçekleşeceği yönünde tweetler atması.

● FETÖ’cü gazeteci ve akademisyenlerin örgütün televizyon kanallarında, 15 Temmuz’dan bir süre önce darbe yapılacağı, darbe girişimi gecesi ise darbenin başarılı olduğu yönünde yorumlar yapması.

FETÖ'CÜLERİN KULLANDIĞI MÜHİMMATLAR

10 binden fazla FETÖ mensubu asker ve sivil, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde; 35 askeri uçak, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi, 3 bin 992 silah, 37 askeri helikopter kullandı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 09:45
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