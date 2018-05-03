İşte AK Parti'nin İstanbul'da hedeflediği oy oranı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde İstanbul'daki oy hedeflerinin yüzde 60 artı 1 olduğunu açıkladı.03 Mayıs 2018 Perşembe 10:59
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 6 Mayıs'ta yapılacak il kongresi öncesinde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Şenocak toplantıda 24 Haziran seçimlerindeki hedeflerini de açıkladı. Bayram Şenocak, "24 Haziran seçimlerindeki oy hedefimiz yüzde 60 artı 1" dedi.
YORUM YAZ