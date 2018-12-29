İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında, İstanbul'un ilçe adaylarını açıkladı.29 Aralık 2018 Cumartesi 17:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına Binali Yıldırım ile birlikte geldi. Erdoğan, İstanbul ilçe adaylarını açıkladı.
Erdoğan, İstanbul'un ilçe adaylarını açıkladı
Adalar - Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy - Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)
Ataşehir - İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)
Avcılar - İbrahim Ulusoy
Bağcılar - Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Mehmet Umur
Başakşehir - Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)
Bayrampaşa - Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)
Beykoz - Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)
Beylikdüzü - Mustafa Necati Işık
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece - Mevlüt Uysal
Çatalca - Mesut Üner
Çekmeköy - Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)
Esenler - M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)
Esenyurt - Azmi Ekinci
Eyüpsultan - Deniz Köken
Fatih - Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Güngören - Bünyamin Demir
Kadıköy - Özgül ÖzkanYavuz
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Kartal - Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece - Temel Karadeniz
Pendik - Ahmet Cin
Sancaktepe - Şeyma Döğücü
Sarıyer - Salih Bayraktar
Sultanbeyli - Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şile - İlhan Ocaklı
Tuzla - Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)
Şişli - Nihal Yıldırım
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Üsküdar - Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)
Zeytinburnu - Ömer Arısoy
Cumhur ittifakının ortak adayları da belli oldu
Beşiktaş - Serkan Toperi
Maltepe - Ahmet Baykal
Silivri - Volkan Yılmaz
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