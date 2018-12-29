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İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında, İstanbul'un ilçe adaylarını açıkladı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:12
İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına Binali Yıldırım ile birlikte geldi. Erdoğan, İstanbul ilçe adaylarını açıkladı.

Erdoğan, İstanbul'un ilçe adaylarını açıkladı

Adalar - Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy - Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)

Ataşehir - İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)

Avcılar - İbrahim Ulusoy

Bağcılar - Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Mehmet Umur

Başakşehir - Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)

Bayrampaşa - Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

Beykoz - Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)

Beylikdüzü - Mustafa Necati Işık

Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece - Mevlüt Uysal

Çatalca - Mesut Üner

Çekmeköy - Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)

Esenler - M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)

Esenyurt - Azmi Ekinci

Eyüpsultan - Deniz Köken

Fatih - Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

Güngören - Bünyamin Demir

Kadıköy - Özgül ÖzkanYavuz

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Kartal - Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece - Temel Karadeniz

Pendik - Ahmet Cin

Sancaktepe - Şeyma Döğücü

Sarıyer - Salih Bayraktar

Sultanbeyli - Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)

Sultangazi - Abdurrahman Dursun

Şile - İlhan Ocaklı

Tuzla - Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)

Şişli - Nihal Yıldırım

Ümraniye - İsmet Yıldırım

Üsküdar - Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)

Zeytinburnu - Ömer Arısoy

Cumhur ittifakının ortak adayları da belli oldu

Beşiktaş - Serkan Toperi

Maltepe - Ahmet Baykal

Silivri - Volkan Yılmaz

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:12
  1. Erdoğan
  2. İstanbul
  3. Karadeniz
  4. Beşiktaş
  5. Türkiye
  6. Fatih
  7. Başakşehir
  8. Bahçelievler
  9. AK Parti
  10. Recep Tayyip Erdoğan
  11. Beykoz
  12. Üsküdar
  13. Aydın
  14. Binali Yıldırım
  15. Beyoğlu
  16. Bağcılar
  17. Sarıyer
  18. Maltepe
  19. Bakırköy
  20. Hilmi Türkmen
  21. Esenyurt
  22. Kadıköy
  23. Bayrampaşa
  24. Büyükçekmece
  25. Zeytinburnu
  26. Gaziosmanpaşa
  27. Haliç
  28. Ümraniye
  29. Tuzla
  30. Ekinci
  31. Ataşehir
  32. Küçükçekmece
  33. Beylikdüzü
  34. Esenler
  35. Sancaktepe
  36. Hüseyin Keskin
  37. Sultanbeyli
  38. Pendik
  39. Güngören
  40. Çekmeköy
  41. Kağıthane
  42. Şişli
  43. Silivri
  44. Şadi Yazıcı
  45. Sultangazi
  46. Çatalca

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