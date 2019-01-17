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İşte Aile Bakanı Selçuk'un arayıp 'geçmiş olsun' dediği Sıla! Evli adamla sarmaş dolaş yakalandı

Oyuncu Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiaları ile gündeme gelen ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un büyük destek verdiği şarkıcı Sıla, evli olduğu bilinen şef Hazer Amani ile bir arabanın içerisinde içkili bir şekilde sarmaş dolaş halde görüntülendi. Bu durum "Bakan Selçuk bu rezaleti de destekliyor mu? sorusunu akıllara getirdi.

17 Ocak 2019 Perşembe 15:07
İşte Aile Bakanı Selçuk'un arayıp 'geçmiş olsun' dediği Sıla! Evli adamla sarmaş dolaş yakalandı

 yeniakit.com.tr  özel haber  

Oyuncu Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü iddia ederek bir anda ülke gündemine oturan şarkıcı Sıla Gençoğlu, evli olduğu bilinen şef Hazer Amani ile bir arabanın içerisinde sarmaş dolaş sızmış şekilde görüntülendi. Beşitaş'taki bir mekanda içki içip kafayı bulan Sıla ve Hazer Amani, arabadaki rezil görüntülerin ardından Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gitti.

En büyük destekçisi Aile Bakanı!

Türk toplum ahlakına uygun olmayan bir şekilde evlilik dışı ilişki yaşadığı oyuncu Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü iddia ederek ‘mağdur kadın’ profiliyle ülke gündemine oturtulan şarkıcı Sıla’ya Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da büyük destek vermişti.

Milli ve manevi değerlerden uzak bir şekilde nikahsız ilişki yaşadığı oyuncu Ahmet Kural'dan dayak yiyen şarkıcı Sıla’yı arayarak aile karşıtlarına destek veren Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a kamuoyundan büyük tepki gelmişti.

Selçuk bu rezaleti de destekleyecek mi?

Türkiye’de binlerce kadın şiddet görürken Aile Bakanı Selçuk, özellikle bazı kesimlerin gazına gelerek ahlak dışı yaşam sürenlere ‘şiddet’ bahanesiyle destek vermiş ve nikahsız birlikteliğe meşruiyet olanağı sağlamıştı.

‘Şiddet gören mağdur kadın’ propagandalarıyla şişirilen Sıla’nın son olarak evli bir adamla sarhoş olup sarmaş dolaş bir şekilde yakalanması “Aile Bakanı bu rezaleti onaylıyor mu?” sorusunu akıllara getirdi.

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:07
  1. Sıla Gençoğlu
  2. Hazer Amani
  3. ahmet kural
  4. şiddet

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