'İşte ahir zaman: Hilekârlıklar artık normalleşti'

Bilhassa CHP’nin iktidar olduğu 1940’lı yıllardan başlayarak 1999 deprem yönetmenliği kanunu çıkıncaya kadar başta büyük şehirlerimiz olmak üzere yüz binlerce yapılan evler, binalar, apartmanların pek çoğunu inşaat müteahhidi dediğimiz bazı kişiler tarafından, bilerek bilmeyerek fazla para kazanma amacıyla yapılan o apartmanların depremlerden sonra gördük ki pek çoğunun inşaat demirlerinin eksik, çimentoları yetersiz ve bazılarının da maalesef deniz kumlarıyla koskoca apartmanlar yapan bu sözde müteahhit bozuntularının yaptığı binaların pek çoğu 5.9 - 6.8 - 7 şiddeti depremlere dayanamayarak o çarık çürük yaptıkları binalarda maalesef yüzlerce, binlerce insanımızın öldüğü ve pek çok insanımızın da böylece sakat kalmalarına sebep oldu.

İşte hepimizin bildiği gibi 1999 Kocaeli, Yalova depremlerinde o müteahhit bozuntularının yaptıkları binaların pek çoğunda 40.000’e yakın canımız gittiği gibi binlerce binamız da yıkılıp harabeye döndü ve pek çok bina da oturulmaz hale gelmişti. Peki dünkü, bugünkü müteahhitler, inşaat mühendisleri hiç görmezler mi? Binlerce yıl önce Selçukluların, Osmanlıların yaptıkları o muazzam camiiler, hanlar, hamamlar, Bizanslılardan kalma köprüler, kiliseler, saraylar, yüzlerce deprem gördükleri halde hâlâ pek çoğu yıkılmamışlar dimdik ayakta duruyorlar.

Oysa o yıllarda bugünkü gibi teknolojiler yok, istenilen malzemeler, vasıtalar yok iken nasıl olur da binlerce yıl yıkılmazlar. Demek ki o günkü insanlar yaptıkları bütün işlerinde hile, hurda yapmadıklarından olmalı ki.

Bugün hâlâ pek çoğu yıkılmadan dimdik ayakta kalıp, bizim bugünkü hilekar olan pek çok müteahhitimize adeta kafa tutuyor. İşte yakın zamanda gördük. 6.8 şiddetinde İzmir’de olan depremde 100’e yakın güzel görünümlü apartman yerle bir olurken yine 100’den fazla insanımız da maalesef o depremde hayatlarını kaybetmişlerdi.

Oysa Japonya’da 8.2 şiddetinde deprem oluyor. Adamlar oturdukları yerden bile kalkmıyorlar. Japonlar inançsız, puta tapan insanlar. Biz ise elimizde Kur’an olduğu halde bal satan esnaflarımızın sattıkları balların, tereyağların ve zeytinyağların yapılan kontrollerde maalesef pek çoğu hep hileli ve tabii en önemlisi de ülkemizde yapılan inşaatlarımızın da yine pek çoğu hileli, güvenli değil. Maalesef biz bu durumda Müslüman olarak nasıl olur da alnımız açık, utanmadan sokaklarda dolaşır dururuz. İşte ahir zaman günahlar ve hilekârlıklar artık normalleşti kalplerde.