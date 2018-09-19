CHP'nin ısrarının nedeni belli oldu... Ağır toplar geçidi!

İş Bankası yönetim kurulunda sürekli dört üye bulundurma imtiyazı, CHP’de sert tartışmalara neden oluyor. Zaman zaman parti içi kavgalara varan tartışma ve çekişmelerin nedeninin yüksek maaş, huzur hakkı, makam aracı ve makam odası gibi imkanlar olduğu ifade ediliyor. "Atatürk hisseleri" olarak anılan İş Bankası’ndaki yüzde 28 oranındaki hisseleri temsil için yapılan son üye ataması da CHP'de krize neden oldu.

GELİRİ YÜKSEK OLUNCA İSTEYENİ ÇOK OLUYOR

CHP İş Bankası yönetim kuruluna 3 yıl için 4 üye atıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen yıl İş Bankası yönetimine Tuncelili hemşehrisi Umut Akdoğan, eski milletvekili Müslim Sarı, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Murat Karayalçın ile Özcal Korkmaz için atama kararı alması, parti içinde sert bir dille eleştirilmişti. CHP’de milletvekili genel seçimlerinde veya yerel seçimlerde listeye giremeyen birçok vekilin İş Bankası yönetimine girmek için kulis yaptığı öğrenildİş Bankası'nda görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ayda 12 bin lira maaşın dışında, “huzur hakkı” adı altında yıllık toplamı yüzbinlerce lirayı bulan geliri olduğu ifade ediliyor. Bu durumun devamı isteyen CHP üyelerin, görev süresi bittikten sonra bankanın diğer iştiraklerinde görev yapmaya devam ettiği belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU, KESKİN, TOPUZ, SELVİ VE DİĞERLERİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu da SSK Genel Müdürlüğü görevinden emekliye ayrıldıktan sonra Deniz Baykal tarafından İş Bankası yönetimine atanmış, 2002 yılında milletvekili seçilene kadar bu göreve devam etmişti. Kılıçdaroğlu dışında İş Bankası yönetiminde görev yapan pek çok ünlü isim bulunuyor. Eski genel sekreterlerden Adnan Keskin, Ali Topuz, Mustafa Özyürek, Cevdet Selvi, İsmet Atalay, Ali Sözen, Mustafa Timisi, Bülent Tanla ve Enis Tütüncü de İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildikten sonra İş Bankası yönetimine liyakata dikkat etmeden atama yaptığı kavgası yıllardır sürüyor. Kılıçdaoğlu, 4 yıl önce eski milletvekilleri Bayram Meral ve Mehmet Moğultay'ın oğulları Kemal Meral ve Ulaş Moğultay'ı İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine atamış ve bu karar kamuoyu ve parti tabanında büyük tepkilere neden olmuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta gittiği Azerbaycan dönüşünde yaptığı açıklamada; İş Bankası hisseleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Siyasi partiler banka kurabilir mi? Hayır, kuramaz. Ama şu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü suistimal ederek, onun Cebi Hümayunundan dediğim, İş Bankası hisselerinin yüzde 28'inin sahibi durumunda. Oradan para alamıyor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bu dört üye ne iş yapar? Buna bir bakılması lazım.”

ISRARIN NEDENİ İMTİYAZLI DURUM

CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin oranı yüzde 28,09. CHP bu hisselerin mülkiyet ve yönetim haklarına sahip. Erdoğan’ın çıkışından sonra yapılan açıklamalarda, İş Bankası’nın çalışanlarca kurulan Munzam Vakfı tarafından yönetildiği ve CHP’nin yönetimde bir dahlinin olmadığı savunuluyor. Bu durumda, CHP’nin dört üye ile yönetimde yer almak istemesi; birilerine imtiyaz sağlama ısrarı olarak anlaşılıyor.

(Yeni Şafak)