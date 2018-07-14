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Adnan Oktar'ın villasında hayrete düşüren duvar! Ekipler bile şaştı kaldı

İstanbul merkezli 5 ilde sahte Mehdi Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli bulgular elde ediliyor. Özel Harekat birimlerinin katıldığı ve Mali Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda, Çengelköy’deki villada önemli bir ayrıntı kamera görüntülerine yansıdı. Villanın kamera odasına giren polis binaya 127 kamera yerleştirildiğini tespit etti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:53
Adnan Oktar'ın villasında hayrete düşüren duvar! Ekipler bile şaştı kaldı

İstanbul merkezli 5 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli gelişmeler elde ediliyor. Özel Harekat birimlerinin katıldığı ve Mali Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda, Çengelköy’deki villada önemli bir ayrıntı kamera görüntülerine yansıdı.

İŞTE KAMERA ODASI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, sabah erken saatlerde düzenlenen baskın polis tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde Özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonda villada olanlar yere yatırılmış görülüyor. Polis villanın içine girdikçe önemli bir yer görüntülere yansıyor. Villanın kamera odası görüntüye yansıyor. Oktar’ın villanın iç ve dış tarafına 127 kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Görüntüler de polis tarafından kamera odasından sorumlu kişi yere yatırılıyor. 127 ekranın duvardaki görüntüsü, polisin çektiği videoya yansıyor. Kameraların aktif olduğu görülüyor.



GÖZALTI SAYISI 185'E YÜKSELDİ

Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltı sayısı 185’e yükseldi. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:53
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  2. Adnan Oktar
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