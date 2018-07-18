İşte Adnan Oktar'ın villasındaki gizli kaçış yolu

Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik polis tarafından yapılan operasyonun ardından birçok ayrıntı gün yüzüne çıkmaya başladı. İddiaya göre, Adnan Oktar polislerin villaya baskın yaptığı gün, adresin ormanlık alanından sahile inen yoldan kaçtığı gizli yol havadan görüntülendi. Ayrıca villa da en yakın haliyle ilk kez görüntülenmiş oldu.

Polis ekipleri, villadan 300 metre mesafeyle sahile inen bir patika yol tespit etti. Sahile inen patikanın sonuna gelindiğinde kameralara donatılmış yeşil bir kapının yola açıldığı öğrenildi. Polisin baskın yaptığı gün Adnan Oktar ve yanındaki Didem Ürer kimsenin bilmediği o gizli yoldan aşağı indiği öğrenildi.