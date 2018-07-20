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Adnan Oktar için son durak demir parmaklıklar!

Çağlayan Adliyesi'nde hakkında verilecek karar öncesi nezarethanede tutulan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın o ana ilişkin fotoğrafı ortaya çıktı.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:45
Adnan Oktar için son durak demir parmaklıklar!

Hakim karşısına çıkarılmadan önce nezarethanede bekletilen suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın o anda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafta, Adnan Oktar'ın düşünceli bir şekilde hakim karşısına çıkmayı beklediği görülüyor. Hakim karşısına çıkarılan Adnan Oktar, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 07:45
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