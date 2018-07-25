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Adnan Oktar'ın ilk ziyaretçileri abisi ve yeğeni oldu

Silivri'den Edirne F Tipi cezaevine nakledilen suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın ilk ziyaretçileri de geldi. Oktar'ın kadın doğum uzmanı abisi Kenan Oktar ve yeğeni Gamze Oktar Adnan Oktar'ı cezaevinde ziyaret etti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:26
Adnan Oktar'ın ilk ziyaretçileri abisi ve yeğeni oldu

Milliyet'in haberine göre bir hafta önce tutuklanan suç örgütü lideri Adnan Oktar önce Silivri Cezaevi'ne gönderildi, sonra Edirne F Tipi cezaevine nakledildi. Oktar, ilk iki gün kameralı gözlem odasında cezaevinin psiko-sosyal uzmanları tarafından müşahede altında tutukduktan sonra 3 kişilik bir koğuşa nakledildi.

İLK ZİYARETÇİLERİ DÜN GELDİ

Oktar'ın ilk ziyaretçileri ise dün geldi. Oktar'ın kadın doğum uzmanı abisi Kenan Oktar ve yeğeni Gamze Oktar; Adnan Oktar'ı cezaevinde ziyaret etti. Oktar, abisi ve yeğeniyle cam paravanın arkasından ahizelerle görüştü. Görüşmeye cezaevi görevlileri de nezaret etti. Yarım saatlik görüşmenin ardından Kenan Oktar ve Gamze Oktar cezaevinden ayrıldı.

HAFTADA BİR HAKKI VAR

Oktar'ın normal şartlarda ilgili kanuna göre yakınlarıyla haftada bir kapalı görüş; ayda bir kez de açık görüş yapma hakkı var. Ancak disiplin cezası aldığı takdirde bu hakkı kısıtlanabilir.

169 TUTUKLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamıdna Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçlardan tutuklanmasına karar verilmişti. Operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınmış bunlardan 168'i tutuklanmıştı. Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar'ın da dün tutuklanmasıyla bu sayı 169 oldu. Bazı firari zanlılar ise halen aranıyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:26
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