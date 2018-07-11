İşte Adnan Oktar'ın gözaltındaki ilk görüntüsü
Yıllardır dini duyguları istismar ederek gençleri tuzağına düşüren Adnan Oktar ve suç örgütüne karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon başlattı. Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ilk görüntüsü ise ortaya çıktı.11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:54
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 'Adnan Oktar suç örgütüne' yönelik bu sabah başlattığı operasyon kapsamında Adnan Oktar da evinde gözaltına alındı.
İşte Adnan Oktar'ın gözaltına alınırken çekilen o görüntüleri;
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