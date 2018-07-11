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İşte Adnan Oktar'ın gözaltındaki ilk görüntüsü

Yıllardır dini duyguları istismar ederek gençleri tuzağına düşüren Adnan Oktar ve suç örgütüne karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon başlattı. Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ilk görüntüsü ise ortaya çıktı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:54
İşte Adnan Oktar'ın gözaltındaki ilk görüntüsü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 'Adnan Oktar suç örgütüne' yönelik bu sabah başlattığı operasyon kapsamında Adnan Oktar da evinde gözaltına alındı.

İşte Adnan Oktar'ın gözaltına alınırken çekilen o görüntüleri;

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:54
  1. İstanbul
  2. Adnan oktar
  3. gözaltı
  4. operasyon

YORUM YAZ

  • OO9 dk önce
    Geç bile kalındı
  • ihsanihsan1 sa önce
    şehvaniyeti öne çıkararak İSLAMI İFSAT EDEN SAPIK İYİKİ TEMİZLENECEK
  • ŞanlıurfaŞanlıurfa49 dk önce
    Sapık Mehdinin eline kelepçe vuruldu. Ne güzel manzara
  • muhjaiddinmuhjaiddin1 sa önce
    MALİ şube demekki hikayeden bir suç var...
  • SadıkSadık1 sa önce
    İnsanları Allah'la aldatan şeytanların sayısı arttı bu ülkede,güç ve iktidarda onların elinde. Şerlerinden alemlerin rabbine sığınıyoruz.
  • ENGİN CANENGİN CAN1 sa önce
    yıllardır erdoganı destekledigi icin akp li vatandaşalr bu adama sempati duyuyordu.benim cevremdekiler öylydi.şimdi akp secimi kazandı.bu adama gerek kalmadı :) kullan at yani :)
  • BenBen1 sa önce
    Dünya cehennemine hoşgeldin.siyonist k.pek. Daha dur bu ilk başlangıç. Tez zaman alay ettiğin Allah cc.cehennemine girdiğin zaman göreceksin.....
  • ÜmitÜmit1 sa önce
    Sonuna kadar yanındayız reis kanserli hücreleri temizleyin bu topraklardan..
  • hasanhasan18 dk önce
    Ahlak sınırlarını Türkiye.de altüst etmekte hünerli ahlaksız insan malesef bunlar her zaman ve zeminde olabilir.korkunç kirli acımasız rollerini fütürsuz bir şekilde işleyen azgınlar .
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