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Hande Fırat Gül'ün Davutoğlu'na sorduğu soruyu açıkladı

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen ve kısa bir süre önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme gerçekleştiren Abdullah Gül'ün görüşmede Davutoğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı olursam beni destekler misin?" diye sorduğunu iddia etti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:35
Hande Fırat Gül'ün Davutoğlu'na sorduğu soruyu açıkladı

Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı tartışılırken eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile Gül arasındaki görüşmenin perde arkası aralanıyor. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Davutoğlu'nun uzun süredir Abdullah Gül'den randevu istediğini ancak alamadığını belirterek son görüşmede Gül'ün Davutoğlu'na cumhurbaşkanı adayı olursam beni destekler misin?" diye sorduğunu iddia etti.

CNN Türk'te yayınlanan "Parametre" programında edindiği "kulis bilgileri"ni aktaran Fırat, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den randevu talep ettiğini ileri sürdü. 

ADAY OLSAM SİZLER NE YAPARSINIZ?

Gül'ün bu talepleri sıklıkla reddettiğini ifade eden Fırat, bu iki isim arasında geçen günlerde meydana gelen görüşmede, Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Davutoğlu'nun fikrini aldığını savundu. 

Fırat, Gül'ün Davutoğlu'na iki soru yönelttiğini, bunların "Cumhurbaşkanı adayı olmama ne dersiniz?", "Aday olursam siz ne yaparsınız?" şeklinde olduğunu iddia etti.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:35
  1. Ankara
  2. Abdullah Gül
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Hande Fırat

YORUM YAZ

  • muratmurat37 dk önce
    umarim ve cok isterim ki cok sevdigim Ahmet Davutoglu hainlerle birlikte olmaz
  • Vatan aşığı Vatan aşığı 37 dk önce
    Zaman bir olma beraber olma zamanı. Oyuna gelmeyin. Türkiye çok kritik ve zor bir dönemden geçiyor. Siyonistlerin oyununa gelmeyin. Seni saygı ve muhabbetle analim sayın Gül.
  • serdarserdar50 dk önce
    olaylara batılı ve batıl değerlerin gözüyle değil islami ve hak değerlerin gözünden bakın olay anlaşılır. dünya da neler oluyor bi de bunların yaptığına bak. hani nerde sizin davanız. dava sapasağlam duruyor ama birileri davaya meğer sadece tuzluk olarak bakmış..
  • serdarserdar58 dk önce
    şahsi çıkarlarını milletin çıkarları üstünde görenlere yazıklar olsun. aday olsam destekler misin diye sorduysa eğer yazıklar olsun diyeceğiz.
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    BU DAVUTOĞLU ZATEN AGÜL ÜN ADAMI, ÜNİVERSİTEDEN AGÜL GETİRDİ, AGÜL E KİM TEKLİF ETTİ ??? ESKİ ADI CEMAAT ESKİ ADI HİZMET KİME HİZMET ABD YE ??? SİYASİ FETÖ YE NEŞTER VURULMAZSA !! FETÖ HERKESİ YUTAR, İŞMİZ ÇOK ZOR. FETÖ= CIA= ABD= BÜTÜN SİYONİSTLER= YAHUDİ SERMAYESİ.
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