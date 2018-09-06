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İşte ABD'nin müttefikliği! Kellesine 4 milyon ödül konan teröristle görüştüler

Sözde müttefik Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. ABD'li General Poul Funk, Türkiye'nin başına 4 milyon ödül koyduğu kırmızı listedeki YPG'li terörist 'Mazlum Kobane' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

06 Eylül 2018 Perşembe 22:03
İşte ABD'nin müttefikliği! Kellesine 4 milyon ödül konan teröristle görüştüler

Dünya, Suriye'nin İdlib kentine yönelik Rusya ve Suriye'nin yaptığı operasyonu konuşurken, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa Kasabası yakınlarında ABD'li General Paul Funk ile PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki en üst düzey yöneticisi 'Mazlum Kobane' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında bir görüşme gerçekleşti.

RESMİ TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTILAR

Görüşmeye dair fotoğraf, DEAŞ ile mücadele koalisyonunun resmi twitter hesabından paylaşıldı.

KIRMIZI LİSTEDE! BAŞINA KONULAN ÖDÜL 4 MİLYON TL

Şahin, Türkiye'de aranan teröristler listesinin kırmızı ketegorisinde yer alırken, başına konulan ödül ise 4 milyon TL.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 22:03
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