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İşte A Milli Takım'da Lucescu'nun yerine gelecek isim!

A Milli Takım'da teknik direktör Mircea Lucescu ile yollarının ayrılması durumunda yerine gelecek ismin Tolunay Kafkas olduğu öğrenildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 03:40
İşte A Milli Takım'da Lucescu'nun yerine gelecek isim!

A Milli Takım'da Fatih Terim'in ardından göreve getirilen Mircea Lucescu döneminin hayal kırıklığı yaşatması Rumen teknik adamın geleceğini tehlikeye sokarken Riva kulüplerinde bugün ilginç bir iddia gündeme geldi...

Lucescu'nun yerine Tolunay Kafkas 

Rumen teknik adam konusunda TFF yönetimi adeta ikiye bölünürken, 'Lucescu ile devam etmeyelim' diyen bazı isimlerin "Maksat yeniden yapılanmaysa gençleşmeyse macera aramaya gerek yok aradığımız isim aramızda" diyerek Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü olarak görev yapan Tolunay Kafkas'ın ismini ortaya attıkları öğrenildi.

Riva kulislerinde başkan dahil bazı isimlerin de Lucescu ile devam edilmesi yönünde görüş belirttikleri; hatta güven aşılama konusunda Rumen teknik adamla sözleşme bile yenilemenin dahi gündeme geldiği öğrenilirken, bazı yöneticilerin ise Rumen hocaya karşı oldukları ifade edildi. Ancak TFF yönetiminin dışarıdan yeni bir isimle, yeni bir maceraya girme gibi planının olmadığı, geçiş dönemi olacaksa; bu süreçte takımın başına geçecek ismin de hali hazırda görevde olan Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın olabileceği belirtildi.

(Sporx)

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 03:40
  1. A Milli Futbol takımı
  2. A Milli Takım Teknik Direktörü
  3. Mircea Lucescu
  4. Tolunay Kafkas

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