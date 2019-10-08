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Fırat’ın doğusuna düzenlenecek 'Barış Pınarı Harekatı' için altı temel argüman!

,Fırat'ın doğusuna düzenlenecek Barış Pınarı Harekatı için altı temel argümanın üzerinde duruluyor.

08 Ekim 2019 Salı 09:58
Fırat’ın doğusuna düzenlenecek 'Barış Pınarı Harekatı' için altı temel argüman!

Diplomatik kaynaklar, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek Barış Pınarı Harekatı için altı temel argümanın üzerinde duruyor. Yapılacak operasyonda Zeytin Dalı Harekatı’nda adımların benzerlerini göreceğiz.

İşte o adımlar;

1- Türkiye sınırını bütünüyle kontrol altına almak istiyor: "Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bu operasyon işgal amaçlı değil Türkiye’nin içeriye gelen terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla yapılıyor. Bir ülkenin kendi sınırlarını koruma hakkı uluslararası hukukta güvence altına alınmıştır. Harekat kaynağını uluslararası hukukta tanımlanan haktan alıyoruz."

2- Sığınmacı sorunu sadece bizim sorunumuz değil: "Operasyonun bir başka amacı Suriyeli sığınmacıların güvenli dönüşünü sağlamak. Böylece hem Dünya’ya tehdit eden mülteci akınına karşı rahatlama yaşanacak hem de alınacak ilave tedbirlerle Türkiye’de bulunan sığınmacıların güvenli geri dönüşü sağlanacak."

Hedef Kürtler değil

3- Hedef asla Kürtler değil PKK, YPG, SDG ve onun devamındaki terör örgütleridir: "Türkiye Suriye iç savaşında binlerce Kürdü de sığınmacı kabul etmiş ve büyük bölümü halen Şanlıurfa ve Gaziantep bölgesinde barınmaktadır. Türkiye’nin hedefi kardeş olarak gördüğü Kürtler asla değil, tam aksine Kürtler için de bir tehlike olan ve ideolojik temizlik yapan PKK’nın devamındaki YPG terör örgütüdür. Kaldı ki Türkiye Suriye çözüm toplantılarında YPG dışındaki Suriyeli tüm Kürtlerin temsil edilmesi gerektiği fikrini net olarak ortaya koydu. Yeni Anayasa Komitesi’nin kurulma aşaması da bunun en somut örneklerinden biridir"

4- Suriye’nin toprak bütünlüğü gözetilecek: "Türkiye başından beri Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği fikrini uluslararası tüm zeminlerde dile getirmektedir. YPG veya SDG Türkiye için ne kadar tehditse Suriye’nin toprak bütünlüğü için de bir o kadar tehdittir"

Ağırlık güvenli bölge

5-Operasyon başka ziyaret başka: Diplomatik kaynaklara göre Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlatacağı Güvenli Bölge operasyonu takvimi ile Kasım ayında Washington’da gerçekleşecek Trump-Erdoğan görüşmesi tamamen birbirinden bağımsız. Kasım ayında Washıngton gerçekleşmesi beklenen görüşmede operasyon sonrasında ortaya çıkacak tablo, ABD’nin DEAŞ kaygısı ve ağırlıklı olarak güvenli bölge konuları masaya yatırılacak.

6-Tutuklu DEAŞ’lılar ne olacak: Halen SDG’nin kontrolündeki bölgede bulunan tutuklu DEAŞ’lıların koz gibi kullanılmasına karşı Türkiye, ABD’ye net bir öneri getirdi. Ankara, Washington’a "SDG’den vazgeçin, DEAŞ ile mücadeleyi birlikte yapalım. Hem saha tecrübemiz var hem de gücümüz. Ayrıca SDG’den vazgeçilmesi durumunda SDG kontrolündeki tutuklu DEAŞ’lıların bulunduğu bölgenin de güvenliğini biz sağlayalım" mesajını net ifadelerle aktardı. Almanya, Fransa ve İtalya vatandaşı DEAŞ’lılar mensubiyeti bulunduğu ülkeler tarafından istenmiyor. Türkiye Washington’a Avrupa ülkelerinin iadesini istemediği DEAŞ’lı teröristler için Avrupa ülkelerinin de içinde bulunduğu bir mekanizmayla ortak bir çözüm bulunabileceğini ifade etti.

Terör kaynağı başladığı yerden kurutulacak

Irak sınırından başlayıp Akdeniz’e uzanan terör koridoru, başladığı yerden kırılacak. Bir anlamda kaynağında kurutulacak.

(Star)

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 09:58
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. Ankara
  4. fırat'ın doğusu
  5. operasyon
  6. Barış Pınarı Harekatı

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