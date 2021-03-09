İşte 28 Şubatçı kafa yine sahnede: Eğitim İş'ten başörtülü 4. sınıf öğrencisini okula almayan yöneticilere skandal destek

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, H.N.H'nin hakkını savunan anneyi hedef alarak şunaları söyledi:

"Ama sonrasında yaşananlar çok vahimdir. Öğrenci velisinin çevresindeki tarikatlar ve STK’leri arayarak hem okul idaresini hem de öğretmenleri hedef göstermesi suçtur. MEB’ bağlı bir okulda kimse yönetmeliklerin dışında hareket edemez. Yönetmeliği uygulayanlar hedef gösterilemez. Yönetmeliğe göre hareket eden öğretmenlere ve okul yöneticilerine yönelik linç kampanyası başlatılamaz."