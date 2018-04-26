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Bakan 24 Haziran’da kullanılacak oy pusulasını gösterdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı bir canlı yayında 24 Haziran seçimlerinde kullanılacak oy pusulasını gösterdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:29
Bakan 24 Haziran’da kullanılacak oy pusulasını gösterdi

Bakan Gül, "24 Haziran'da iki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası olmayacak, iki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında cumhurbaşkanı için, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun altına tercihi yapacak. Cumhurbaşkanının seçileceği oy pusulasında adayların resmi olacak, parti amblemleri olmayacak" dedi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:29
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