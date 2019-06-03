İşte, 10 dakikada mikrodalga fırın temizlemenin püf noktası!

Her eve lazım ürünlerin başında gelen mikrodalga fırınlar mutfaklara hız kazandırma konusunda harikalardır. Yemek ısıtmak, buz çözdürmek için kullanılan bu fırınlar kimi zaman lezzetli keklerin pişmesine de yardımcı olur. Ancak sık sık kullandığımız bu fırınların içleri kimi zaman kötü kokar. Islak bir bez ile temizlemek ise kötü koku ve yağlı görünümün kaybolmasına yardım etmez. Mikrodalga fırınınızı temizlerken kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız; bu yöntemler işinize fazlasıyla yarayacaktır.

İşte, 10 dakikada fırın temizleme yöntemleri;

Limon yöntemi

Bir adet limonu ikiye kesin ve fırının içine yerleştirin. Limonların yanına ise bir küçük kasede su koyun. Bu şekilde fırını 5 dakika çalıştırın ve sonrasında kapağını en az 5 dakika açmayın. Ardından fırını bir nemli bez ile silin.

Sirke yöntemi

Bir kasenin içerisine su doldurun. Suyun içerisine ise yarım çay bardağı kadar beyaz sirke dökün. Fırını bu şekilde 5 dakika çalıştırın. Fırını kapattıktan yaklaşık 5 dakika sonra iç yüzeyi nemli bir bezle silin.

Karbonat yöntemi

Yarım su bardağı karbonat ile 3 yemek kaşığı suyu karıştırıp macun elde edin. Macunu bir kaseye yerleştirin yanına da bir bardak su doldurun. Yaklaşık 5 dakika fırını çalıştırın. Fırın kapandıktan 5 dakika sonra nemli bir bez ile fırını temizleyin.

Şimdiden kolay gelsin.