Balıkçılar gözlerine inanamadı! Ağlarına köpek balığı takıldı

İstavrit avı için Karadeniz'e açılan balıkçıların ağlarına köpek balığı takıldı. Giresun’un Tirebolu ilçesinde balıkçılık yapan Muzaffer Könez, Karaburun mevkii açıklarında istavrit avlamaya çıktıklarını ancak ağlarına takılan köpek balığını gördüklerinde şok olduklarını söyledi.

"KARADENİZ'DE GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Karadeniz’de son yıllarda köpek balıklarının sık görülmeye başlandığını belirten Könez, "İstavrit için denize açıldık. Kısmetimize köpek balığı takıldı. Ağlarımıza büyük zarar verdi. Bu tür balıkları Karadeniz kıyılarında görmek pek mümkün değildir. Hatta 100 metreye varan derinliklerde yaşarlar. Ancak sular ısınmaya başlayınca avlanmak için bizim avlandığımız 50-60 metrelere kadar su yüzeyine çıkmış olmalılar" dedi. (Yeşil Giresun Gazetesi)