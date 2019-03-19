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İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı Alanı vatandaşların hizmetine sunuldu

Bilecik Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi’ne kazandırılan Sosyal Donatı ve Yaşam Alanı, yapılan açılış töreni ile vatandaşların hizmetine sunuldu.

19 Mart 2019 Salı 20:15
İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı Alanı vatandaşların hizmetine sunuldu

Bilecik Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi’ne kazandırılan Sosyal Donatı ve Yaşam Alanı, yapılan açılış töreni ile vatandaşların hizmetine sunuldu.



İçerisinde aile sağlığı merkezi, muhtarlık konağı, çok amaçlı salonlar, sosyal donatı alanları, ticaret alanları, çocuklar için yeni oyun alanları ve parklar, dinlenme ve yeşil alanlar, kafe ve restoranlar ile spor merkezi yer alan tesis büyük bir coşkuyla hizmete açıldı. Açılış programına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, parti teşkilatı üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Cumhur İttifakı üyeleri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



“İstasyon Mahallemize daha çok güzel hizmetlerimiz olacak”


Programın açılış konuşmasını yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, İstasyon Mahallesi’ne daha çok güzel hizmetlerinin olacağını ifade ederek, “Bugün, İstasyon Mahallemiz ve şehrimiz için çok mutluyuz ve gururluyuz. Birbirinden güzel açılışları gerçekleştiriyoruz. Büyük bir sevinç ve mutlulukla tamamladığımız İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı ve Yaşam Alanı’nın açılışını yine büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. İnşallah, şehrimizin vitrini konumunda olan İstasyon Mahallemiz için çok daha güzel çalışmaları gerçekleştireceğiz. Mahallemizin yeni cazibe alanlarından birisi olacak proje kapsamında aile sağlığı merkezi, muhtarlık konağı, çok amaçlı salonlar, sosyal donatı alanları, ticaret alanları, çocuklar için yeni oyun alanları ve parklar, dinlenme ve yeşil alanlar, kafe ve restoranlar ile spor merkezleri yer alacak. Ben bu vesileyle bu güzel projemizi gerçekleştirilmesinde büyük katkıları olan Milletvekilimiz Selim Yağcı ve bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bu anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Valimiz Bilal Şentürk, Sağlık Bakan Yardımcımız ve hemşehrimiz Halil Eldemir ve bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah çalışmalarımız ile mahallelerimizi daha da donatacağız ve insanımızın her alanda yaşam standartlarını yükselteceğiz.” şeklinde konuştu.


Açılış töreni, protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:15
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