İstanbul’un yeni incisi Taksim’e güzellik katıyor Taksim’de elektrik tellerini mesken tutan güvercinler, yapımı devam eden Taksim Camii’nin ortaya çıkan silüetiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Taksim’de elektrik tellerini mesken tutan güvercinler, yapımı devam eden Taksim Camii’nin ortaya çıkan silüetiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Taksim’de elektrik tellerini mesken tutan güvercinler, yapımı devam eden Taksim Camii’nin ortaya çıkan silüetiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu. Taksim Meydanı’nın simgesi haline gelen güvercinlerin elektrik tellerindeki görüntüsü Taksim Camii’nin ortaya çıkan manzarasıyla birleşince görenleri kendisine hayran bıraktı.

Öğle saatlerinde güvercinlerin elektrik tellerindeki sıralı dizilişi Taksim Camii ile birlikte masalsı görüntüler oluştururken, Taksim Meydanı’ndaki turistlerin de ilgi odağı haline geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.