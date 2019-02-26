İstanbul’un Tuzla ilçesinin İçmeler Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı kimyasal bir koku var.İtfaiye ve polis ekipleri kokunun nedenini araştırıyor. IHAAW062421-ASA/26-02-2019- İstanbul’un Tuzla ilçesinin İçmeler Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı kimyasal bir koku var.

IHAAW062421-ASA/26-02-2019- İstanbul’un Tuzla ilçesinin İçmeler Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı kimyasal bir koku var.İtfaiye ve polis ekipleri kokunun nedenini araştırıyor.26.02.2019 06:24:21TSINNNN

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