İstanbul’un Tuzla ilçesinin İçmeler Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı kimyasal bir koku var.İtfaiye ve polis ekipleri kokunun nedenini araştırıyor.
IHAAW062421-ASA/26-02-2019- İstanbul’un Tuzla ilçesinin İçmeler Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı kimyasal bir koku var.26 Şubat 2019 Salı 06:29
IHAAW062421-ASA/26-02-2019- İstanbul’un Tuzla ilçesinin İçmeler Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı kimyasal bir koku var.İtfaiye ve polis ekipleri kokunun nedenini araştırıyor.26.02.2019 06:24:21TSINNNN
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