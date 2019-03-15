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İstanbul'un tüm ilçelerine Oyuncak Kütüphanesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Gelişmiş ülkelerde çocukların sosyal, fiziksel, psikolojik gelişimi için oyuncak kütüphaneleri var. İstanbul'un 39 ilçesinin tamamına, yavrularımız için oyuncak kütüphaneleri kuracağız" - "Kadınlarımızın çocuklarını güvenle teslim edeceği okul öncesi eğitim veren yuvaları, bütün mahallelerde gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'un 300 mahallesinde 955 kreş açacağız"

15 Mart 2019 Cuma 18:30
İstanbul'un tüm ilçelerine Oyuncak Kütüphanesi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gelişmiş ülkelerde çocukların sosyal, fiziksel ve psikolojik gelişimi için oyuncak kütüphaneleri bulunduğunu belirterek, "İstanbul'un 39 ilçesinin tamamına, yavrularımız için oyuncak kütüphaneleri kuracağız." dedi.

Binali Yıldırım, Kağıthane'de bir kafede AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları üyeleriyle buluştu.

Yıldırım, kadınların insanın özü olduğunu, hayata güzellik kattığını anlatarak, kadınların hamurunun sevgiyle yoğrulduğunu, kadınların vicdanı ve merhameti temsil ettiğini söyledi.

"Siz fedakarlık timsalisiniz. Kendinizde olmaz, evlatlarınıza verirsiniz. Yemezsiniz, yedirirsiniz. Neyiniz varsa evlatlarınıza verirsiniz." diyen Yıldırım, kadınların hakkının ödenemeyeceğini dile getirdi.

Yıldırım, "AK Parti kurulduğundan beri milletimizi kucaklayan bir gönül hareketi olduysa bunda AK Kadınlar'ın çok büyük payı var." dedi.

Bu seçimde kadınlara her zamankinden daha fazla güvendiğini aktaran Yıldırım, 1 Nisan'dan itibaren ülke için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Hem Kağıthane'de hem İstanbul'da çocuklar için güzel işler yapacaklarına işaret eden Yıldırım, "Yavrularımız için çok güzel işler yapacağız. Gelişmiş ülkelerde çocukların sosyal, fiziksel, psikolojik gelişimi için oyuncak kütüphaneleri var. İstanbul'un 39 ilçesinin tamamına, yavrularımız için oyuncak kütüphaneleri kuracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bol ve çeşit çeşit oyuncakla çocuklar sıkılmadan oynayacak, aileler de büyük bir masraftan kurtulacak." diye konuştu.

- "(Dene-yap) atölyeleri kuracağız"

İstanbul'un her ilçesine yine çocuklar için "dene-yap" atölyeleri kuracaklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çocuklar bilim ve teknik becerilerini burada geliştirecek. Minik yavrularına bakmak zorunda olduğu için iş hayatından uzak kalan hanım kardeşlerim üzülmesin, sizi de düşündük. Şimdi benim Emine bacım çocuğunu bize emanet edip işine huzurla gidebilecek. Çünkü yaşadığı mahalleye bir çocuk yuvası açacağız. Kadınlarımızın çocuklarını güvenle teslim edeceği okul öncesi eğitim veren yuvaları, bütün mahallelerde gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'un 300 mahallesinde 955 kreş açacağız. Fatma kardeşim de el emeği göz nuru ürünleri varsa bunları değerlendireceğiz. Belediye olarak satılması için yardım edeceğiz."

Binali Yıldırım, konuşmasının ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan katılımcılarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:30
  1. Ak Parti
  2. AK Parti Kağıthane Kadın Kolları
  3. Binali Yıldırım

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