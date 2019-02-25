İstanbul’un tepelerinde kar ve sis etkisini sürdürüyor

İstanbul’un en yüksek yerlerinden olan Aydos Tepelerinde kar ve sis etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgar, yağış ve nedeniyle ulaşımın imkansıza yakın hale geldiği Aydos’a çıkan yollardaki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul’un merkezi yerleşim yerlerinde kar etkisini kaybetti ancak yüksek yerlerde beyaz örtü hala etkisini koruyor. Anadolu Yakası’nın en yüksek noktası olan Aydos Tepesi halen karla kaplı. Tepeye çıkan yollarda kar, yağmur ve sis etkili olurken görüş mesafesinin çok kısıtlı olduğu tepeler karla örtülü durumda. Sis ve çamur nedeniyle yollardaki ulaşım ise binek araçlarla imkansıza yakın.

Aydos Tepelerindeki son durum İHA tarafından havadan görüntülendi.