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Korona Virüs İstanbul'un rengi değişti mi? 29 Mart İstanbul risk haritası
Korona Virüs

İstanbul'un rengi değişti mi? 29 Mart İstanbul risk haritası

İstanbul'un rengi değişti mi? 29 Mart İstanbul risk haritası merak ediliyor. 29 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine Toplantısının ardından yeni kısıtlama kararları olup olmadığı ve risk haritasındaki güncel durum merak ediliyor. Peki, turuncu grupla yüksek riskli sayılan illerden İstanbul'un rengi değişti mi? İşte İstanbul 29 Mart risk haritası...

Yeniakit Publisher
2021-03-29 19:50:00 -
İstanbul'un rengi değişti mi? 29 Mart İstanbul risk haritası

Türkiye 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşme dönemine geçiş yaptı. Bu kapsamda illerin vaka sayılarına göre risk haritası çıkarıldı. Mavi renk koduna sahip iller az riskli, sarı renk koduna sahip iller orta riskli, turuncu renk koduna sahip iller yüksek, kırmızı renk ile belirlenen iller ise çok yüksek riskli olarak belirlendi. Düşük ve orta riskli illerde kısıtlamalar gevşetilirken, turuncu illerde kısmi esneme oldu. Kırmızı iller için ise tedbirler sürdürüldü.

İstanbul'un rengi değişti mi?

Kabine Toplantısı sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu'na sunum yapacak. Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kurula iletecek. Koca, yeni risk haritası ve iller için tedbir önerilerini de aktaracak. Kurul, risk durumuna göre yapacağı değerlendirmede yeni kararları belirleyecek.

Kademeli geçişin üzerinden geçen 1 ayda neredeyse tüm illerde gözle görülür vaka ve hasta artışı yaşandı. Bugün gerçekleştirilen 29 Mart tarihli Kabine Toplantısı'nda Bakanlar Kurulu bu konuyu ele alacak. 29 Mart güncel risk haritası henüz açıklanmadı. 29 Mart güncel risk haritasını ve İstanbul risk durumunu kabine toplantısı kararları açıklandığında haberimizde detaylarına ulaşabilirsiniz.

13-19 Mart risk haritası

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