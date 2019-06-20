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"İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla büyüteceğiz"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "Bu şehrin nimetlerini, bu şehrin 16 milyonuna dağıtacağız. Bir avuç insana değil. Biz israfla çarçur edilen İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla büyüteceğiz. Bu şehri dünya kenti yapacağız. 39 ilçesine eşit davranacağız"- "Partizanlığı size söz veriyorum, Büyükşehir Belediyesinin içinden söküp atacağım. Böyle bir şey yok. Herkesi eşitlemeye geliyoruz"

20 Haziran 2019 Perşembe 22:22
"İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla büyüteceğiz"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin nimetlerini, bu şehrin 16 milyonuna dağıtacağız. Bir avuç insana değil. Biz israfla çarçur edilen İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla büyüteceğiz. Bu şehri dünya kenti yapacağız. 39 ilçesine eşit davranacağız." dedi.

İmamoğlu, Çatalca'daki mitingin ardından Silivri ve Büyükçekmece'de halka hitap etti.

Silivri'deki konuşmasında İmamoğlu, esas anketin pazar günü sandıkta yapılacağını, rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.

"Tatilde olanları arayın, gelsinler. Özledim onları." diyen İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile çıktığı ortak canlı yayına ilişkin şunları söyledi:

"Her koşulu kendi belirledi. Talimat verir gibi, 'O olsun, şu olsun…' dedi. Ben hiç konuşmadım. İş oldu, bitti, 'Yok efendim otelde gizli görüşme yapmışım Taksim'in göbeğinde. Allah bunlara akıl versin. Ortak yayında dedim ki, 'Tüm özgün ve özgür irademle size teşekkür ediyorum.' Birkaç dakika düşündü sonra teşekkür etti. Teşekkür etmek için bile izin almak zorunda, İstanbul'u nasıl yöneteceksin?"

İmamoğlu, Silivri'deki konuşmasını şöyle tamamladı:

"Milletin iradesine karşı duracak kişi, henüz anasının karnından doğmadı, doğmayacak. Hiç kimse bizi tehdit etmeye kalkmasın. Gerek de yok. Millet de yutmuyor onu zaten. Millet, hizmet edene bakıyor. Bu şehrin ve bu ülkenin nimetlerini, bir avuç insana yollayanların yarattığı israf dünyasını yıkacağız. Tasarruf dünyası yaratacağız. Ve biz, paylaşacağız. Eşitlik, özgürlük getireceğiz ve bu şehre hak, hukuk, adalet getireceğiz.''

- "6,5 milyon liradan dolayı Sayıştay'a ifade verdim, yargılanma yok"

İmamoğlu, Silivri'deki konuşmasının ardından Büyükçekmece'de halka hitap etti.

İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı seçilmesi durumunda "yumuşak dil ve hizmetle" ön plana çıkacaklarını belirten İmamoğlu, "İstanbul'da öyle hizmet yapacağız ki, öyle dil kullanacağız ki ben bu arkadaşlara söz veriyorum ahlaklı siyaseti öğreteceğim. Partizanlığı size söz veriyorum, Büyükşehir Belediyesinin içinden söküp atacağım. Böyle bir şey yok. Herkesi eşitlemeye geliyoruz. İstanbul'u barıştırmaya, kucaklaştırmaya geliyoruz. İstanbullulara bir arada yaşama sevincini tattırmaya geliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemdeki faaliyetlerin incelendiği Sayıştay raporuna da değinen İmamoğlu, "O 6,5 milyon lira işini vallahi unutmuştum. Allah razı olsun rakibimden bana hatırlattı. Doğru ben 6,5 milyon liradan dolayı Sayıştay'a ifade verdim. Yargılanma yok. Ama ifade yazdığım doğru. Ama niye yazdım biliyor musunuz? 2014'te ve 2016'da çalışanlarımla yaptığım toplu iş sözleşmesinde tavan ücreti üstünde maaş verdiğim için 6,5 milyonla yargılandım. Ben eşe, dosta, akrabaya, bir ton insana makam aracı dağıtmadım. Ben çalışanlarıma verdim." diye konuştu.

Çocuk, kadın ve çevre alanındaki projelerinin taklit edildiğini iddia eden İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklara, gençlere, kadınlara ve insana hizmeti biz hatırlattık. Yeşili, çevreyi biz hatırlattık. Yeşil alan demeye başladılar, kreş demeye, anne demeye başladılar. Ama unuturlar, biz unutmayız. Biz sosyal adaleti bu şehre getireceğiz. Yoksulun ve bu şehrin mazlumlarının yanında ahlaklı olacağız. Göreceksiniz bu şehrin eğitim seferberliğini başlatacağız. Bu şehrin nimetlerini bu şehrin 16 milyonuna dağıtacağız. Bir avuç insana değil. Biz israfla çarçur edilen İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla büyüteceğiz. Bu şehri dünya kenti yapacağız. 39 ilçesine eşit davranacağız. "

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:22
  1. Büyükçekmece
  2. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  3. Silivri

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