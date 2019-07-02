0553 313 94 23

İstanbul’un kaybettiği seçim imtihanı

Gazetemiz okurlarından Güngör Büyükçınar, "İstanbul’un kaybettiği seçim imtihanı" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

02 Temmuz 2019 Salı 13:23
İstanbul’un kaybettiği seçim imtihanı

Güngör Büyükçınar/Balıkesir

 Her 31 Mart günü geldiğinde bir korku bir ürperti başlar benim içimde. Çünkü 31 Mart sonrası herkesin bildiği gibi Osmanlının 600 sene gibi kanla canla kazandıkları toprakları ittihat ve terakkiciler dediğimiz o insanlar 9 yıl gibi bir zaman içinde din düşmanlarımıza adeta peşkeş çeker gibi bedavadan satıvermişlerdi.

O karanlık günler içinde işte yine bir korku bir ürperti başlar içimde. İstanbul’da yapılan 23 Haziran seçimleri ile birlikte neden mi? Hepimizin bildiği gibi. Ülkemizin dört bir yanı sanki bir ateş çemberi iken İstanbul’un seçmenleri düşünmüşler taşınmışlar sanki her biri bir akıl tutulmasına uğramışlar gibi. Doğruyu ve yanlışı bile ayırt edemeden 23 Haziran bir sıcak pazar günü CHP’den Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’a Belediye Başkanı seçivermişler.

Fakat işte görüyorsunuz bir tarafta Tayyip Erdoğan yani Ak Parti, diğer tarafta ise 60-70 sene gibi ülkemizin zamanını boşa harcayan sözde koskoca bir CHP partisi yıllarca ülkeyi oyalamış da oyalamış... Ve her seçimde yenilmiş de yenilmiş...

Oysa ülkemizin geleceği için, güvenliği için yıllarca ne silah sanayilerine el atmış, ne uçak ne tank ne de Milli Otomobil için bile bir adım atmamış ve CHP daima teknolojilerden uzak bir siyaset içersinde oyalanmış durmuş. İşte CHP sadece seçim günü geldiğinde vatandaşa dedikleri şu; “Her şey çok güzel olacak” diye konuşmuş da konuşmuş.

Bazen de konuşurken mangalda kül bile bırakmamış. Oysa konuştukları da hep kalıplaşmış birkaç söz. Laiklik, demokrasi, cumhuriyet sözleri gibi sözler.Tabii bir de CHP’nin ana sözlerinden olan yıllardan beri bugüne kadar hep savuna geldiği başörtüsü yasağı söylemleri var.Tabii her seçim önceleri hariç.

Bakın oysa Ak Parti Tayyip Erdoğan hiç durmamış. Başörtü yasağını kaldırdığı gibi birde demiş ki;

Su uyur düşmanlar uyumaz. Bu maksatla savunma sanayini güçlendirmemiz gerekir” diyerek kollarını sıvamış ülkemizde 60-70 senedir hiç yapılmayan hatta mantar tabancasını bile yapmayan iktidarlar gibi yan gelip yatmamış. Bakın Balıkesirli bir hacının şöyle özlü bir sözü var o söz şu; “Öyle günler gelecek ki nükleer silahlar bir ülkenin namusu olacak” belki de Ak Parti bu sözden yola çıkarak hemen kısa zamanda milli savunma sanayimiz bünyesinde başta İHA‘ları SİHA’ları ve tanklar, uçaklar, helikopterler, çeşit çeşit füzeler ve yakında yola çıkacak milli otomobiller... En önemlisi de dünya denizlerinde yüzecek düşmana korku salacak uçak gemilerimiz yakında denizlere inecek. İşte görüyorsunuz bir taraf da her türlü silahları yapan Ak Parti’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı varken diğer yanda mantar tabancası bile yapmayan CHP’nin adayı İmamoğlu o 23 Haziran çok sıcak bir günde İstanbullu kardeşlerimiz İmamoğlu’nu seçivermesi inşallah hayırlara vesile olmuş olur.

Selâm ve dualarımla...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:23
  1. Balıkesir
  2. Güngör Büyükçınar
  3. Osmanlı
  4. 23 Haziran
  5. Belediye Başkanı
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. CHP
  8. 23 Haziran seçimleri
  9. Recep Tayyip Erdoğan
  10. Ak Parti
  11. Milli Otomobil
  12. Ak Parti’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göçmenler hakkında ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlarla ilgili soruşturma açıldı
    1. Göçmenler hakkında ırkçı ve cinsiyetçi..
    2. Atanı da al git Oray! Habertürk’ün..
    3. Torbalı ve Göktepe resmen kardeş
    4. JP Morgan'dan kritik Türkiye açıklaması
    5. Teknik Sorumlu Bayraktar’dan Manisa..
    6. Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına..
    7. Fenerbahçeli yıldız adayını BAK kaptı
    8. Otomotiv sektörü ÖTV ve KDV..
    9. 98 operasyonda yakalanan 111..
    10. Trafikte yangına giden itfaiyenin..
    11. Yaz eğlenceleri çocuk tiyatroları ile..
    12. Büyükşehir muhtarları dinliyor
    13. Avrupa Parlamentosu'nda Brexitçilerden..
    14. Altınyıldız Classsics Özbekistan’da..
    15. AK Parti İl Başkanı Yıldız, Ayvacık’ta..
    16. Sındırgı’da turizm yatırımları mercek..
    17. İnegöl’de kanola hasadı başladı
    18. "Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye..
    19. Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı..
    20. Çocuklarda idrar kaçırma hastalık..
    21. Burhaniye’de ot yangını korkuya neden..
    22. İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler..
    23. Defne serüveni başlıyor
    24. Mahmutbey’de feci kaza: 1 ağır yaralı
    25. Burhaniye’de 4 plaja mavi bayrak..
    26. Aydın’da 9 bin 568 adet gümrük kaçağı..
    27. Gençlerbirliği sağlık kontrolünden geçti
    28. Senegal'de yüksek kalitede gaz rezervi..
    29. Sigara kaçakçılığı operasyonu: 35..
    30. Askıda Ekmek Projesi için takımlar..
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız