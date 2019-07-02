İstanbul’un kaybettiği seçim imtihanı

Güngör Büyükçınar/Balıkesir

Her 31 Mart günü geldiğinde bir korku bir ürperti başlar benim içimde. Çünkü 31 Mart sonrası herkesin bildiği gibi Osmanlının 600 sene gibi kanla canla kazandıkları toprakları ittihat ve terakkiciler dediğimiz o insanlar 9 yıl gibi bir zaman içinde din düşmanlarımıza adeta peşkeş çeker gibi bedavadan satıvermişlerdi.

O karanlık günler içinde işte yine bir korku bir ürperti başlar içimde. İstanbul’da yapılan 23 Haziran seçimleri ile birlikte neden mi? Hepimizin bildiği gibi. Ülkemizin dört bir yanı sanki bir ateş çemberi iken İstanbul’un seçmenleri düşünmüşler taşınmışlar sanki her biri bir akıl tutulmasına uğramışlar gibi. Doğruyu ve yanlışı bile ayırt edemeden 23 Haziran bir sıcak pazar günü CHP’den Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’a Belediye Başkanı seçivermişler.

Fakat işte görüyorsunuz bir tarafta Tayyip Erdoğan yani Ak Parti, diğer tarafta ise 60-70 sene gibi ülkemizin zamanını boşa harcayan sözde koskoca bir CHP partisi yıllarca ülkeyi oyalamış da oyalamış... Ve her seçimde yenilmiş de yenilmiş...

Oysa ülkemizin geleceği için, güvenliği için yıllarca ne silah sanayilerine el atmış, ne uçak ne tank ne de Milli Otomobil için bile bir adım atmamış ve CHP daima teknolojilerden uzak bir siyaset içersinde oyalanmış durmuş. İşte CHP sadece seçim günü geldiğinde vatandaşa dedikleri şu; “Her şey çok güzel olacak” diye konuşmuş da konuşmuş.

Bazen de konuşurken mangalda kül bile bırakmamış. Oysa konuştukları da hep kalıplaşmış birkaç söz. Laiklik, demokrasi, cumhuriyet sözleri gibi sözler.Tabii bir de CHP’nin ana sözlerinden olan yıllardan beri bugüne kadar hep savuna geldiği başörtüsü yasağı söylemleri var.Tabii her seçim önceleri hariç.

Bakın oysa Ak Parti Tayyip Erdoğan hiç durmamış. Başörtü yasağını kaldırdığı gibi birde demiş ki;

“Su uyur düşmanlar uyumaz. Bu maksatla savunma sanayini güçlendirmemiz gerekir” diyerek kollarını sıvamış ülkemizde 60-70 senedir hiç yapılmayan hatta mantar tabancasını bile yapmayan iktidarlar gibi yan gelip yatmamış. Bakın Balıkesirli bir hacının şöyle özlü bir sözü var o söz şu; “Öyle günler gelecek ki nükleer silahlar bir ülkenin namusu olacak” belki de Ak Parti bu sözden yola çıkarak hemen kısa zamanda milli savunma sanayimiz bünyesinde başta İHA‘ları SİHA’ları ve tanklar, uçaklar, helikopterler, çeşit çeşit füzeler ve yakında yola çıkacak milli otomobiller... En önemlisi de dünya denizlerinde yüzecek düşmana korku salacak uçak gemilerimiz yakında denizlere inecek. İşte görüyorsunuz bir taraf da her türlü silahları yapan Ak Parti’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı varken diğer yanda mantar tabancası bile yapmayan CHP’nin adayı İmamoğlu o 23 Haziran çok sıcak bir günde İstanbullu kardeşlerimiz İmamoğlu’nu seçivermesi inşallah hayırlara vesile olmuş olur.

Selâm ve dualarımla...