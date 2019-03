İstanbul'un katenersiz tramvay hattı havadan görüntülendi

İSTANBUL (AA) - Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının tüm taşıyıcı temel altyapı çalışmaları tamamlanırken raylarına ilk aracın 9 Mart'ta indirildiği güzergahta, bu ay içinde bir kilometrelik bölümde test sürüşlerine başlanacak.

2019 sonunda sinyalli test sürüşlerinin de başlatılması planlanan hattaki çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde, tramvay hattında yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre, toplam 10,1 kilometre uzunluğunda olacak hattın, 8,8 kilometrelik bölümündeki faaliyetler aralıksız sürüyor. Hattın geri kalan kısmında bulunan Unkapanı Kavşağı yenileme projesi nedeniyle ertelenen Eminönü-Cibali İstasyonları arasındaki güzergah çalışmalarına da marttan sonra başlanacak.

Hattın tüm taşıyıcı temel altyapı çalışmaları tamamlanırken 7 kilometrelik bölümdeki rayların zeminden sürekli enerji beslenme sistemi (APS) ve trafo merkezlerine ait çalışmalar da devam ediyor. Bu faaliyetler sürerken ilk araç Bursa'dan getirilerek 9 Mart'ta raylara başarılı ve güvenli bir şekilde indirildi.

Önümüzdeki günlerde, hattın, Balat ile Ayvansaray İstasyonları arasındaki yaklaşık bir kilometrelik kısmında araç testlerine başlanacak. 2019 sonunda da sinyalli test çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Haziran itibarıyla her ay, iki tramvay aracının sahaya sevkiyatı yapılacak. Bu hatta toplam 30 araç olacak. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından yolculara hizmet verilmeye başlanacak.

- Görüntü kirliliğine yol açan direk ve kablolar olmayacak

Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattı, demir yolu taşıtlarına elektrik enerjisi sağlamak amacıyla kullanılan katener direkleri olmadan yapıldı. Hat boyunca tramvay araçları enerjisini iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak. Güzergah boyunca, görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve buna bağlı havai hat enerji kabloları kullanılmayacak.

Rayların altına, titreşimi önleyici sistem uygulanarak, trenin sebep olduğu gürültü ve vibrasyon en aza indirilerek seyahat konforu arttırılacak. Ayrıca raylar arasında yeşillendirme çalışmaları yapılarak, bölge ile uyumlu hale getirilecek.

- Tramvaylar Bursa'da üretildi

Hatta kullanılacak araçların tasarımı Türkiye'de, üretimi Bursa'da yapıldı. Araçların her biri 590 yolcu kapasiteli. Araç, her bir yönde bulunan 2 sürücü kabini sayesinde 2 yönlü hareket edebiliyor. Aracın dış tasarımı, Haliç sahil boyundan esinlenerek, deniz temalı olarak yapıldı. Her araçta 2 adet engelli bölgesi oluşturuldu. Türkiye'de ilk defa uygulanan zeminden sürekli enerji besleme sistemi (APS) teknolojisine uygun donanıma sahip araçlar, yolcuların vagon içerisindeki ve dışarısındaki güvenliği için, 14 kameradan oluşan, kayıt yapma özelliği bulunan kapalı devre televizyon sistemi ile donatıldı. Acil durum interkomuyla yolcu ve makinist arasında aktif iletişim imkanı sağlıyor.

- Günlük 114 bin yolcu

153 milyon avroya mal olacak tramvay hattı 14 istasyondan oluşacak. Hat, Eminönü Meydanı'ndan başlayıp, Unkapanı, Fener, Eyüp, Silahtarağa, Alibeyköy'e kadar olan Haliç'in batı sahili boyunca uzanıyor. Günlük 114 bin yolcu kapasiteli hatta yolculuk süresi ise Eminönü'nden, Alibeyköy'e 35 dakika olacak. Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinden geçen tramvay güzergahı; turizm bakımından çekim merkezi olan Tarihi Yarımada'yı, iş yerlerinin yoğun olduğu bölgeleri birbirine bağlayacak. Tramvayın hizmete alınmasıyla hem normal trafik hem de D-100 gibi ana arterlerde rahatlama sağlanacak.