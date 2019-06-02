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İstanbul’un göbeğindeki yavru aslanlar ve kaplanlara yoğun ilgi

İstanbul’un göbeğinde bulunan eğlence ve aktivite alanı 60 türden 450 hayvanı bünyesinde bulunduruyor.

02 Haziran 2019 Pazar 10:53
İstanbul’un göbeğindeki yavru aslanlar ve kaplanlara yoğun ilgi

İstanbul’un göbeğinde bulunan eğlence ve aktivite alanı 60 türden 450 hayvanı bünyesinde bulunduruyor. Çekmeköy’deki alanda bulunan yavru aslan, kaplan ve ayı gibi hayvanlar vatandaşların ilgi odağı olurken, vatandaşlar rehabilite edilmiş hayvanları biberonlarla besledi.


Çekmeköy’de bulunan ve ziyaretçilerine birbirinden farklı aktiviteleriyle eğlence ve macera deneyimi sunan Park of Istanbul’a ilgi her geçen gün artıyor. 200 dönüm arazi üzerine kurulu etkinlik alanında; hayvanat bahçesi, macera park, hobi bahçesi, çocuk oyun alanı ve pony alanı gibi eğlence alanları bulunuyor. Parkın içerisinde bulunan hayvanat bahçesi, 60 türden 450 adet hayvanı bünyesinde barındırıyor. Hayvanat bahçesinde; ayı, kurt, papağan, yılan ve iguana gibi hayvanların yanı sıra ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen yavru kaplanlar ve ’Silva’ isimli minik bir ayı da bulunuyor.



Yavru ayı "Silva" hayvanat bahçesinin maskotu


Hayvanat bahçesinin maskotlarından biri haline gelen "Silva" isimli yavru ayının görüntüsü ve hikayesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. "Silva"nın normal bozayıların yarısı kadar, 380 gram olarak dünyaya geldiği ve doğduğunda 31 derecelik bir vücut ısısına sahip olduğu belirtildi. Bu kilo ve vücut ısısıyla doğup yaşamaya devam eden bir bozayı olan Silva’nın hayvanat bahçesindeki diğer iki ayının yavrusu olduğu öğrenildi. Parka gelen ziyaretçiler tarafından kendisine süt içirilen minik ayının biberonla imtihanı ise ortaya renkli görüntüler çıkardı.


Parkta bulunan hayvanat bahçesinin en çok dikkat çeken hayvanlarından biri de yavru kaplanlar oldu. Bakıcılarının peşinde bir o yana bir bu yana atlayan yavru kaplanlar, bu halleriyle görenlerin ilgi odağı oldu. Yavru kaplanlar özellikle karınları doyduktan sonra tüm enerjilerini çimlerde oyun oynayarak geçiriyor. Öte yandan, parkın içerisinde 2 bin 442 metrekarelik bir alanda kurulu macerapark hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlencenin ve doğanın güzelliğinin bir arada bulunduğu bir ortama imkan sağladı. Çeşitli parkurları bünyesinde barındıran macerapark, ziyaretçilerine eğlence ve aksiyon dolu dakikalar yaşatıyor. Alanda ayrıca yemek alanı da misafirlere hizmet veriyor.



“Yavru kaplanlarımız, aslanlar, yavru ayımız var”


Alanın İstanbullular için hem eğlendirici hem de dinlendirici olduğunu belirten ve alanda bulunan hayvanat bahçesinde birçok hayvanın ziyaretçilerini beklediğini ifade eden Park of Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, “Burası 250 dönüm ormanlık alan üzerine kurulu bir doğa ve yaşam kompleksi, alanımızda İstanbul’da olmazsa olmaz bir hayvanat bahçesi var. Macera parkımız çocuklar için alçak yetişkinler için yüksek ip parkurlarımız var. Piknikseverler için piknik mesire alanları var. 2 bin amfitiyatro çalışmalarımız da sürüyor. Ekstrem hayvanlarımız var, yavru kaplanlarımız, aslanlar, yavru ayımız bunların hepsi barınaklardan alınan ve rehabilite edilen hayvanlar. Henüz 23 Nisan’da açıldı, inşallah vatandaşlarımız da buradan mutlu bir şekilde ayrılır” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:53
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