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İstanbul'da pes dedirten görüntüler! Otobüs şoförlerinin yolcu kapma kavgası

İstanbul Ümraniye'de iki farklı hat üzerindeki otobüs şoförleri sopalarla birbirine girdi.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:38

İddiaya göre, İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olayın nedeni otobüs şoförlerinin yolcu kapma yarışı oldu. Duraklara daha önce girerek yolcuyu almak isteyen iki şoförün sözlü olarak tartışması kısa sürede sopalı kavgaya döndü. Şoförlerden birisinin sopayla diğer şoföre vurduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların güçlükle araya girmesi sonucu kavga son bulurken iki otobüs şoförü de araçlarıyla yollarına devam etti.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 09:38
  1. İstanbul
  2. şoför
  3. kavga
  4. Ümraniye

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