İstanbul'un göbeğinde genç kıza ahlaksız teklif!

Yabancı bir turist, Taksim Meydanında arkadaşlarını bekleyen 22 yaşındaki genç kıza para karşılığında ilişki teklif etti. İğrenç olay önceki gün saat 16:30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. 22 yaşındaki Songül G.’nin iddiasına göre, meydanda iki arkadaşını beklediği esnada Gürcistan uyruklu Arkad S. (45) kendisinin yanına gelerek para karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulundu. Genç kızın şikayetçi olması üzerine Gürcistan uyruklu şahıs güven timleri tarafından gözaltına alındı.