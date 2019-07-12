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İstanbul'un göbeğinde böyle çaldılar... İş insanına akılalmaz tuzak!

İstanbul Fatih'te İranlı iş insanını takip eden şüpheliler, döviz bürosundan çektiği 40 bin dolarını tuzak kurarak çaldı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 06:20
İstanbul'un göbeğinde böyle çaldılar... İş insanına akılalmaz tuzak!

Olay, Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Sirkeci'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre aracını Sirkeci'de bir restoranın otoparkına park eden İranlı iş insanı Bahmen Huseyin Alizadeh,(37) Kapalıçarşı'da bir döviz bürosuna gitti. Döviz bürosundan 40 bin dolar para alan iş insanı elindeki çantayla birlikte otoparka yürümeye başladı.

Alizadeh'in döviz bürosundan çıktığını gören iki şüpheli, iş insanını otoparka gidene kadar takip etti. Şüpheliler Alizadeh'in arabasının 5 metre gerisinde yere para bıraktı. Alizadeh otoparktan aracıyla hareket ettiği sırada şüphelilerden biri aracın camını tıklayarak 'Az geride paranızı düşürdünüz.' dedi. Aracından inerek 5 metre geride yerde bırakılan paraları toplayan işadamı, aracına döndüğünde ön koltukta bir çanta içinde bulunan 40 bin dolarının çalındığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Adamlar kendi paralarını tuzak olarak bırakmışlar"

40 bin doları çalınan Alizadeh, "Uzun zamandır Türkiye'de ticaret yapıyorum. İran'dan bana para geldi. Ben de Sirkeci'ye geldim. Arabamı otoparka park ettim. Yürüyerek Kapalıçarşı'ya döviz bürosuna gittim. Oradan yaklaşık 40 bin Dolar paramı aldım. Otoparka gelirken iki kişi beni takibe almış. Arabanın yanına gelip bindim. Çıktığım sırada arabanın camını biri tıkladı. 'Abi paranı düşürdün.' dedi. Ben arabamı durdurdum. 4 metrede geride yerde baya para vardı. Onları alırken arabanın içine bıraktığım para çalındı. Ben indiğimde yerde baya para gördüm. Adamlar kendi paralarını tuzak olarak bırakmışlar. Ben paraların tarafına doğru gittim. Paraları toplarken diğer arkadaşı arabanın ön tarafından gelip, koltuktan paramı aldı kayboldu. Yerdeki paraların sahte olup olmadığını bilmiyorum. Paraları polis götürdü. Yerdeki para 5-10 liralık halinde 300 lira civarındaydı. Polis Merkezine gittik kamera kayıtlarını incelediler." dedi.

İş insanına kurulan tuza kamerada

Öte yandan İranlı iş insanıma kurulan tuzak güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde döviz bürosundan parasını alan Bahmen Huseyin Alizadeh şapkalı iki kişi tarafından takip ediliyor. Otoparka giden Alizadeh, arabasıyla hareket ettikten sonra şüphelilerden biri araca yaklaşarak camını tıklıyor. Ardından Alizadeh araçtan inerek şüphelilerin gösterdiği yerdeki paraları topluyor. Diğer şüpheli araca yaklaşarak ön koltukta bulunan para dolu çantayı alarak uzaklaşıyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 06:03
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