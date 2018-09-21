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İstanbul'da "Kurt Kapanı-24" uygulaması! Giriş ve çıkışlar polis tarafından kapatıldı

İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle başlatılan ve "Kurt Kapanı-24" adı verilen uygulama kapsamında, kente karadan, havadan ve denizden giriş ve çıkış noktalarında uygulama başlatıldı.

21 Eylül 2018 Cuma 14:53
İstanbul'da "Kurt Kapanı-24" uygulaması! Giriş ve çıkışlar polis tarafından kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle saat  14.00'te başlayan operasyona, 39 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde İlçe  Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici  Hizmetler, Trafik Denetleme, Deniz Limanı,  İstanbul Atatürk Havalimanı, Foto  Film ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı şube müdürlüklerinin personeli  katılıyor.

ÇOK SAYIDA NOKTADA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube  Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon  kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, caddeler ve meydanlardaki  yayalar, taşıt sürücüleri, deniz yoluyla ulaşım sağlayan ve uçak ulaşımıyla kente  giriş ve çıkış yapılan birçok noktada uygulama gerçekleştiriliyor.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT)  sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama  yapılıyor.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 14:53
  1. İstanbul
  2. operasyon
  3. narkotik
  4. kurt kapanı

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