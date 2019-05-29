İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç katlı İstanbul Tüneli'ni, gelecek dönem ihalesini yaparak hayata geçireceklerini belirterek, "Bugüne kadar İstanbul'a 19 kilometre tünel, 233 kilometre raylı sistemi biz inşa ettik. Hedefimiz şehrimizi 190 kilometrelik tünel, bin 100 kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, hayata geçirdikleri hizmetlerle yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, "Fatih'in emaneti olan, Peygamber Efendimizin övdüğü bu şehri asıl kimliğine yeniden kavuşturduk." diyerek, önce Marmaray, sonra Avrasya Tüneli ile iki kıtayı birbiriyle denizin altından iki kez buluşturduklarını kaydetti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü İstanbulluların hizmetine sunduklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya ile olan bağlantılarını Yüksek Hızlı Tren ile sağladık. Dünyanın en büyüklerinden olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını hizmete açtık. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşürecek otoyolu etap etap hizmete açıyoruz, bu yıl sonuna kadar da inşallah İstanbul-İzmir otoyolunu tamamlayacağız. Üç katlı İstanbul Tüneli'ni önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak hayata geçireceğiz. Bugüne kadar İstanbul'a 19 kilometre tünel, 233 kilometre raylı sistemi biz inşa ettik. Hedefimiz, şehrimizi 190 kilometrelik tünel, bin 100 kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmaktır."

- "İki dev şehir hastanesi yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un iki yakasına toplamda yaklaşık 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yaptıklarını hatırlatarak, "Başakşehir Şehir Hastanesinin yapımı süratle devam ediyor ve önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. Başakşehir, Hoşdere, Baruthane, Çırpıcı millet bahçelerini ve Kayaşehir Millet Bahçesi'nin birinci etabını İstanbul'umuza kazandırdık. İnşallah yeni dönemde İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya, tüm dünyanın göz bebeği bu şehre layık olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Atatürk Havalimanı'nın büyük bir bölümünü millet bahçesi haline getireceklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun yanında şu anda otelin ve bunun yanında yine terminal binalarının olduğu kısımları inşallah büyük bir fuar merkezi haline getireceğiz. Yine pistin bir bölümünü de sadece iş adamlarıyla yine uluslararası liderlerin gelmiş olduğu bir butik havalimanı olarak inşallah hizmete sunacağız. Bunun için hep birlikte çok çalışmalıyız. Çünkü İstanbul dünyanın en saygın şehirlerinden bir tanesi. İstanbul'da gönlüne dokunmadık tek bir vatandaşımızı bırakmayacak şekilde bir çalışma yürüttüğümüzde Allah'ın izniyle ulaşamayacağımız hedef yoktur.

Binali Yıldırım kardeşimiz, bu şehirde başladığı hizmet kariyerinin ve bakanlık, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı görevlerinin birikimini tekrar İstanbul'a sunmaya hazırdır ve İstanbul'un hizmetkarı olmaya adaydır. Gerek 25 ilçemiz gerek inşallah Binali Yıldırım kardeşimiz gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere uçuracağız. Sizlerden Binali Yıldırım kardeşimin etrafında kenetlenmenizi ve İstanbul'un geleceğini hep birlikte inşa edecek örnek bir dayanışmayı ortaya koymanızı istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ve İstanbul'u 2053 vizyonuna beraberce taşıyacaklarını dile getirerek, "2023, Türkiye'nin inşallah 100. yıl dönümü olacak. 100. yıl dönümünde de 1919 Samsun'a çıkışı nasıl kutladıysak, inşallah 2023'ü de öyle kutlayacağız. Bir kez daha İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahsında tüm İstanbul fethinin şehitlerine, gazilerine şahsım, milletim, ümmet adına rahmet diliyorum. Ecdadın her bir kahramanını tazimle, rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum." şeklinde konuştu.

- Notlar

İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kent protokolüne iftar verildi.



İftara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yargı mensupları, askeri erkan, sanatçılar, iş insanları, farklı dinlerin mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi.

Program, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tablo hediye etmesiyle sona erdi.

(Bitti)