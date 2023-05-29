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Okur Postası 'İstanbul’un fethini kutlamak için haydi Atatürk Havalimanına'
Okur Postası

'İstanbul’un fethini kutlamak için haydi Atatürk Havalimanına'

Yeniakit Publisher
2023-05-29 15:55:00 -
'İstanbul’un fethini kutlamak için haydi Atatürk Havalimanına'

Gazetemiz okurlarından Serdar Sav / İstanbul 'İstanbul’un fethini kutlamak için haydi Atatürk Havalimanına' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Evet yine müthiş güne geldik elhamdülillah. 570. yılını kutlayacağımız İstanbul’un fethi bizim için çok önemli bir gelişme... Ayasofya Camii’nin açılmasıyla birlikte daha da anlamını bize yaşatan bu kutlu güne şükürler olsun...

İstanbul’un fethi her sene 29 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sene 29 Mayıs’ın Atatürk Havalimanı’nda kutlanacağını duyurmuştu. Fatih Sultan Mehmet, 23 Mart 1453’te Edirne’den yola çıkıp 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethetmiştir. 29 Mayıs 1453’te, Sultan II. Mehmed’in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın sonucunda İstanbul’un fethi gerçekleşti. İstanbul’un fethi ile beraber 1500 yıllık Roma İmparatorluğu’nun devamı olan Bizans İmparatorluğu parçalanmış ve kentte Hristiyan dünyasına göç başlamıştır.

İstanbul’un fethi ayrıca Orta Çağ’ın sona erdiği ve Yeni Çağ’ın başladığı gündür. İstanbul’un fethi askeri tarih açısından da son derece büyük önem taşır. Antik çağlardan o döneme kadar surlar ve kent duvarları, şehirleri işgale karşı koruyan en büyük savunma araçlarıydı. Fakat savaş sırasında karabarut kullanan Osmanlı Ordusu, surları yıkmayı başardı.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in sözleri ile müjdelediği fetih bundan tam 570 yıl önce Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleşti..

Böylesi büyük bir övgüye mazhar olan o hadis-i şerifi bir hatırlayalım... “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”
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Tüm ecdadımıza başta Fatih Sultan Mehmed Han olmak üzere Cenab-ı Allah rahmet eylesin inşallah..

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