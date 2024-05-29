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Tarih İstanbul'un fethine giden yolun taşları nasıl döşendi!
Tarih

İstanbul'un fethine giden yolun taşları nasıl döşendi!

Yeniakit Publisher
2024-05-29 14:52:00 - 2024-05-29 15:46:57

Çağ açıp çağ kapatan büyük komutan Fatih Sultan Mehmet’i ve İstanbul'un Fethi'ni anlatan Tarihçi- Yazar Şeref Yumurtacı, İstanbul’un fethine giden yolu anlattı.

Doğu ve Batı'nın eşiği konumundaki İstanbul, 571 yıl önce Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'in ordusu tarafından fethedildi.

Bu kutlu fethin nasıl yapıldığını anlatan Tarihçi-Yazar Şeref Yumurtacı, fethin 571. yılında böyle anlattı.

Peygamber Efendimiz’in “İstanbul’u fetheden komutan ne güzel komutan, İstanbul’u fetheden asker ne güzel asker” sözlerinin en büyük etki olduğunu ifade eden Yumurtacı, Fatih Sultan Mehmed’in 'kalemin ve silahın gücünü' kullanarak İstanbul’u fethettiğini söyledi. Fethe hazırlanırken, matematiği tarihi kullanan Sultan Mehmed’in birçok alanda kitap okuduğunu bunları öğrendiğini dile getirdi.

 Rumeli Hisarı’nda ‘Muhammed lafzı’

Fetih önce yaptırılan Rumeli Hisarı’nın yukardan bakıldığında Muhammed isminin yazdığını belirten Yumurtacı, şahi toplarının döküldüğü, surlara tırmanılacak merdivenlerinde üretildiğini ifade etti. İşte Şeref Yumurtacı'nın o röportajı...

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