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İstanbul’un Fethi konulu resim ve kompozisyon yarışmasının kazananları için ödül töreni düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:58
İstanbul’un Fethi konulu resim ve kompozisyon yarışmasının kazananları için ödül töreni düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile her yıl düzenlenen “İstanbul’un Fethi ve Panorama 1453” konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen “İstanbul’un Fethi ve Panorama 1453” konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler belli oldu. Dereceye giren öğrenciler için Fethin 566’ncı yıldönümü olması nedeniyle bugün 1453 Tarih Müzesi’nde bir ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Kemal Kaptaner, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrenciler ve veliler katıldı. Düzenlenen törende öğrencilere ödül takdiminin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Kültür A.Ş Genel Müdürü Kemal Kaptaner sergiyi gezerek öğrencilerle tek tek ilgilendi.


Yarışmada resim dalında birinci olan Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip orta okulu öğrencisi Zeynep Sude Özgün, “Bu resmi yaparken fetih resimlerini inceledim. Daha sonra hayal gücümde birleşenleri ortaya dökmeye çalıştım. Fatih Sultan Mehmet’i çok seviyorum daha önce bunlarla ilgili eskizler almıştım. En son ortaya bu çıktı. Hiç yerimden kalkmadan 6 saatte çizdim. Çok mutluyum bu yarışmayı düzenleyen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:58
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