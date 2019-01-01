İstanbul’un en şık evleri, Fendi Casa imzasıyla Büyükyalı’da!

Eylül’de yaşamın başlayacağı Büyükyalı’da Fendi Casa şıklığıyla tasarlanan evler, sakinlerinin hayatlarına gerçek lüks anlayışıyla konfor ve keyif katıyor.

Ortaya koydukları felsefenin Luxury Living Group ile birebir örtüştüğünü görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “Fendi Casa, Miami ve Dubai’nin ardından, Türkiye’ye sadece Büyükyalı için geldi. İtalya’nın en prestijli markası Fendi Casa ile Büyükyalı’da, gerçek lüksü İtalyan zarafetiyle buluşturduk. Büyükyalı’nın zengin yaşam seçeneklerini Fendi Casa ile taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın en iyi evlerini tasarlayan Fendi Casa ile konut alıcılarının, teslim aldıklarında baştan dekore etmeye ihtiyaç duymayacakları, sadece tefrişlendirip oturabilecekleri, İstanbul’un en şık evlerini ve bloğunu hayata geçirdik.” dedi.

Sakinlerini ihtiyaç duyulan her şeye üstün bir kalite ve kusursuz bir hizmet anlayışıyla ulaştırmayı amaçlayan ve “iyi yaşam” felsefesiyle fark yaratan Büyükyalı, Fendi Casa iş birliğiyle “fayda odaklı lükse” imza atıyor. İstanbul Boğazı’nın girişinde, Fendi Casa çizgisiyle yükselen “Büyükyalı furnished by Fendi Casa” bloğu, gerçek lüksü yaşamak isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Türkiye’de sadece Büyükyalı’da

Lüks yaşam tarzının önde gelen şirketi Luxury Living Group ile kısa bir süre önce iş birliğine imza attıklarını hatırlatan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “Luxury Living Group’un en önemli markası Fendi Casa, Miami ve Dubai’nin ardından, sadece Büyükyalı için Türkiye’ye geldi. Fendi Casa, dünya modasına her dönemde damga vuran Fendi çizgisinin, bir yaşam alanındaki karşılığı olarak Büyükyalı’da özel bir blok şeklinde hayat buldu.” dedi.

Fendi Casa ruhunu her detayda hissetmek mümkün

Lüksün ancak hayata değer kattığında, insanları mutlu ettiğinde ve yaşamı kolaylaştırdığında gerçek lüks olduğuna dikkat çeken Ahmet Akbalık, “Fendi Casa’nın trendleri belirleyen özel tasarımları ve Büyükyalı’nın zamansız çizgileriyle, şıklık ve konforu yeniden tanımladık. Fendi Casa bloğumuzu hayata geçirirken, ince eleyip sık dokuduğumuz bir süreç geçirdik. İlk önce Büyükyalı mimari ekibimiz İtalya’ya giderek, renk ve materyal seçimleri yaptı. Ardından Fendi Casa ekibi İstanbul’a geldi ve ekiplerimiz her bir detay için, birlikte büyük bir özenle çalıştı. Gelinen son noktada Fendi Casa, Büyükyalı’nın ruhuna uygun, “terzi dikimi”, çok özel tasarım çözümleri üretti. Bloğumuzun, lobisinden ortak alanlarına, dolaplarından parkelerine, kapı kollarından armatürlerine kadar her detayda Fendi Casa ruhunu hissetmek mümkün.” dedi.

Büyükyalı’yı Fendi Casa ile taçlandırdık

Büyükyalı’da her yaşam tarzının konfor anlayışına ve ihtiyaçlarına uygun daire seçenekleri olduğunu vurgulayan Ahmet Akbalık, “Zengin yaşam seçeneklerine sahip Büyükyalı’yı Fendi Casa dairelerimizle taçlandırdık. Dünyanın en iyi evlerini tasarlayan Fendi Casa ilekonut alıcılarının, teslim aldıklarında baştan dekore etmeye ihtiyaç duymayacakları, sadece tefrişlendirip oturabilecekleri, İstanbul’un en şık evlerini ve bloğunu hayata geçirdik.” dedi.

Terastaki sonsuzluk havuzunda, Boğaz manzarasına karşı yüzmenin keyfi başka hiçbir projede yok

Fendi bloğunda tüm ortak alanlar da Fendi Casa şıklığını ve farkını hissetmenin mümkün olacağını belirten Ahmet Akbalık, “Fendi Casa bloğumuzun terasında yer alan ve Boğaz manzarasına karşı konumlanan Lounge alanı ile sakinlerimize keyifli vakit geçirebilecekleribir ortam sunuyoruz.Bu alanın en önemli ayrıcalığı, bloğumuzun terasındaki sonsuzluk havuzu. Sıra dışı bir deneyim yaşatan bu havuzda, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Tarihi Yarımada manzarasına tepeden bakarak yüzmenin keyfini hayal etmek bile insana huzur ve mutluluk veriyor. Bu havuzda İstanbul ayaklarınızın ve kulaçlarınızın altında... Sakinlerimiz, masmavi Marmara’nın ve İstanbul Boğazı’nın karşısında, tarihi koklarken, martılara gülümseyerek yüzecek. İddialıyız, böyle sıra dışı bir yüzme deneyimini Büyükyalı dışında başka hiçbir yerde yaşamak, görmek mümkün değil.” dedi.

İstanbul’un en şık evlerini hayata geçirdik

Fendi Casa markasını uzun zamandır İstanbul’a getirmek istediklerini söyleyen Luxury Living Group CEO’su Olga Vignatelli, İstanbul gayrimenkul sektörünün yükselişini takip ediyor ve bir projede yer almak istiyorduk. Farklı projelerle de görüştük ancak Büyükyalı’yı görünce aradığımız projenin Büyükyalı olduğunu anladık.” diye konuştu.

Olga Vignatelli sözlerini şöyle sürdürdü:“Özak Grubu’nun ortaya koyduğudeğerlerin, felsefenin, kalite anlayışının ve tüketici odaklı yaklaşımın, Luxury Living Group ile örtüştüğünü gözlemledik ve bu bizi çok heyecanlandırdı. Diğer taraftan Büyükyalı’nın kendine has hikâyesi ve özelliklerinden de çok etkilendik. Büyükyalı, iyi yaşam felsefesi, gerçek lüks anlayışı, yeniden yaşama kazandırdığı tarihi yapıları, yenilikçi tasarıma verdiği önem ve Marmara Denizi’nin hemen kıyısındaki konumuyla aradığımız projeydi. Bu heyecanla, iki firma olarak tüm değerlerimizi ortaya koyduk ve Büyükyalı için bir sinerji yarattık. Kısa bir süre önce imza attığımız iş birliğinin sonucunda Büyükyalı ile ‘fayda odaklı lüks’ anlayışına sahip, İstanbul’un en şık evlerini hayata geçirdik. Bunun için çok çalıştık, birlikte çok büyük emek verdik. İstanbulluların, her ayrıntısı Büyükyalı’ya özel tasarlanan Fendi Casa bloğunu çok beğeneceğine inanıyoruz.”.

İstanbul’un yeni buluşma noktası

“Büyükyalı furnished by Fendi Casa”, terasında yer alan “infinity pool” ile havuz keyfini zirveye taşıyor. Etkinliklere ev sahipliği yapabilecek şekilde de düzenlenebilen havuz ve İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasına karşı konumlanan lounge alanı, Büyükyalı sakinlerine unutulmayacak keyifli zamanlar vaat ediyor. Büyükyalı’nın, Fendi Casa şıklığıyla tasarlanan evlerini, zengin ve hareketli bir sosyal yaşam çevreliyor. Yeniden yaşama kazandırılan tarihi yapılarıyla, geçmişin büyüleyici atmosferini modern yaşama entegre eden Büyükyalı’da; dünya markaları, gurme restoranlar, alışveriş sokakları, sinema, tiyatro ve kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak salonlar bulunuyor. Yaşamın Eylül ayında başlayacağı Büyükyalı’da iyi yaşam için ihtiyaç duyulan her şey üstün kalite standartlarıyla yürüme mesafesinde yer alıyor.

Kusursuz konfor için her şey Büyükyalı’da

Büyükyalı sakinlerine, kuru temizlemeden dünyanın farklı ülkelerindeki en seçkin restoranlarda rezervasyona, konser biletlerinden uluslararası seyahatlere, uçak, yat, helikopter, klasik otomobil ve limuzin kiralamadan çiçek ve hediye gönderimine kadar, dünyada eşi benzeri olmayan “Concierge Hizmetleri” sunuluyor. Daire sahiplerini ve misafirleri kapıda karşılayan, eşyalarının taşınmasına yardımcı olan, taksi çağıran yani ihtiyaç neyse çözüm üreten, hayat kolaylaştıran “Doorman” servisi de Büyükyalı’daki yaşama değer katıyor.

Deniz ulaşımı günlük yaşamın bir parçası haline geliyor

İstanbul Boğazı’nın girişinde, Kazlıçeşme sahil bandında, şehrin kara, deniz ve raylı sistem tüm yeni ulaşım akslarının kesiştiği noktada yer alan Büyükyalı İstanbul’da deniz, ulaşımın en konforlu, en pratik halini sunuyor. Büyükyalı, deniz shuttle’larıyla konforlu bir yolculuk yapma ayrıcalığı sağlarken, trafikte zaman kazandırıyor. Metro istasyonuna 5 dakika yürüme mesafesindeki Büyükyalı’dan Anadolu Yakası’na Avrasya Tüneli ile 15 dakikada geçilebiliyor. Sahil yolu olarak da adlandırılan Kennedy Caddesi’ne direkt bağlantılı tek proje olan Büyükyalı, sakinlerine ve misafirlerine Kennedy Caddesi üzerinden, doğrudan otoparka bağlanma imkânı sunuyor.