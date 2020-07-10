İstanbul'un en riskli 4 ilçesi belirlendi

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü kent olan İstanbul’da Başakşehir, Bağcılar, Sultangazi ve Zeytinburnu en riskli ilçeler arasında yer alıyor. Vaka sayıları açıklanmıyor ama nüfus yoğunluğu yüksek ilçeler salgını tetikliyor.

Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı illerin İstanbul, Ankara, Antep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır olarak açıklanmasından sonra İstanbul’un ilçelerindeki durum “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yansıdı.

En riskli ilçeler

Koronavirüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul’da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yayınlanan son haritada, bazı mahalle ve ilçelerdeki durumu halen endişe verici boyutta. Nisan ve mayısta yurt genelinde vakaların yüzde 63’ünün kümelendiği İstanbul’da en riskli dört ilçe Başakşehir, Bağcılar, Sultangazi ve Zeytinburnu. Dört ilçe arasında en kötü durumda olan ise Zeytinburnu.