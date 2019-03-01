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İstanbul'un en genç ile en yaşlı muhtar adayı buluştu

Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi muhtar adayı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Şafak Can Arıcı, Sarıyer'in Tarabya Mahallesi'nde 58 yıldır muhtarlık yapan 88 yaşındaki Refet Üstün'ü ziyaret etti- Tecrübeli muhtar Üstün, elinde çiçeğiyle kendisine nezaket ziyaretine gelen Arıcı'ya, 58 yıllık tecrübelerini ve tavsiyelerini aktardı - Tarabya'nın 58 yıllık muhtarı Refet Üstün:- "Halka sevgini aşıla, sen, ben, o, bu diye ayrımda bulunma. İnsanları, din ve parti bakımından ayrı tutma"

01 Mart 2019 Cuma 11:45
İstanbul'un en genç ile en yaşlı muhtar adayı buluştu

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - İstanbul'un en genç muhtar adayı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Şafak Can Arıcı, en yaşlı muhtar adayı 88 yaşındaki Refet Üstün ile bir araya geldi.

Nişantaşı Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda burslu okuyan birinci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Şafak Can Arıcı, genç yaşıyla muhtar adayları arasında dikkati çekiyor.

Doğup büyüdüğü, ilkokul, ortaokul, lise eğitimini tamamladığı, 22 bin seçmenin oy kullanacağı Kazım Karabekir Mahallesi'nin muhtarlığına aday olan Arıcı, genç yaşına rağmen 25 yıllık mahalle muhtarına rakip olmaktan çekinmedi.

Seçim çalışmalarını, kurduğu 55 kişilik ekiple yürüten Arıcı, mahalle esnafını tek tek dolaşıyor, sokakta mahalle sakinleriyle sohbet ediyor, kahvehanede de muhtar seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini vatandaşlara aktarıyor.

- "Amacım geniş bir kitleye hitap etmek"

Arıcı, adaylığına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinin yaşadığı sorunlara çözüm bulamadığını, bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla genç bir aday olarak seçime katılmaya karar verdiğini söyledi.

Mahallenin büyük bir bölümünün de kendisini desteklediğini ifade eden Arıcı, "Ailem fikrimi duyunca ilk önce çok şaşırdı ama sonra gurur duydu. Amacım herkese yardım etmek ve geniş bir kitleye hitap etmek. Ülkemizde gençlerin sözü fazla geçmiyor. Ben de öncelikle görevimi en iyi şekilde yapıp, gençlere örnek olmak istiyorum." dedi.

Muhtarlığa genelde emekli işi gibi bakıldığını ve emeklilerin aday olduğunu dile getiren Arıcı, "Ben muhtarlığı basamak olarak kullanıp daha yüksek mertebelere ulaşmak istiyorum. Başarılı gençleri görüyoruz ama yeterince verim alamıyoruz çünkü çok başarılı olanlar eğitim için yurt dışına gidiyor." diye konuştu.

Rakiplerinin karşısına genç bir aday olarak çıkmaktan korkmadığını ifade eden Arıcı, "Ülkemizde 18 yaşında muhtar yok. Genç bir muhtarın sözünü geçiremeyeceği bir platform olamaz. Çünkü gençler güler yüz ve dinamizm sahibi." ifadesini kullandı.

Arıcı, seçilmesi halinde zorunlu muhtarlık işleri dışında, gençler ve kadınlara yönelik çalışmalar da yürüteceğini dile getirdi.

- Yarım asırlık muhtarın tavsiyelerini dinledi

Şafak Can Arıcı, tavsiyelerini dinlemek için Sarıyer Tarabya Mahallesi'nin 58 yıllık tecrübeli muhtarı 88 yaşındaki Refet Üstün'ü ziyaret etti.

Genç muhtar adayının ziyaretinden büyük bir mutluluk duyan Üstün, Arıcı'yı cesaretinden dolayı kutlayarak, seçim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Genç muhtar adayı Arıcı'ya tavsiyelerde bulunan Üstün, sözlerine şöyle devam etti:

"Halkın sevgisini alıyorsan bu yola çık. Muhtar olarak kendini sevdiriyorsan adaylığını koy. Yardımcıların da destekçi oluyorsa, listeni ona göre tanzim et. Ayrıca para meselesini hiç düşünme, sevgiyi, halka hizmeti düşün. Muhtarlıktan maddiyat bekleme. Halka sevgini aşıla, sen, ben, o, bu diye ayrımda bulunma. İnsanları, din ve parti bakımından ayrı tutma. Kendine de partili olarak sıfat koyma. Muhakkak surette halka kendini sevdirmen şart. Halk sevgisi olmayınca, hiçbir teşebbüse geçme."

Refet Üstün, 58 yıllık bir muhtar olarak bu seçimde kendisine rakip tanımadığını ifade ederek, aday olanların muhtarlığın ne olduğunu bilmediğini ifade etti.

Muhtarlığın eskisi gibi olmadığını vurgulayan Üstün, "Muhtarlık eskisi gibi değil. Muhtarlık eskiden çok saygı gösterilen bir meslekti, kıymet verildi. Yolda giderken bir 'merhaba' diyen olurdu. Şimdi birbirimizi çok az tanıyoruz. Particilik girince araya, böyle oldu. Bütün evraklar e-devlet üzerinden yapılır hale geldi. Muhtarlık artık postacılık, emanetçilik bence. Muhtarlık işi bitti. Muhtarlık işi postacılık, emanetçilik değil. Vatandaşlar e-devletten her evrakını alıyor. Eskiden 50 kişi gelirken, bir kişi zor geliyor." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:45
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  2. muhtar
  3. MUHTAR ADAYI
  4. seçim

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