İstanbul depreminin ardından bir deprem haberi daha!

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgilere göre Çanakkale Gürpınar açıklarından 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 15.14 sularında, Çanakkale Gürpınar açıklarından 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.

İstanbul 5.8 ile sarsıldı

İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 5.8 olarak açıkladı. Deprem sonrası okullar ve hastaneler tahliye edildi. Yaşadıkları korku nedeniyle camdan atlayanlar ve yaralananlar oldu. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul'da büyük deprem!