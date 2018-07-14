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İstanbul'un ardından Ankara Valiliği de açıklama yaptı

15 Temmuz anma programları dolayısıyla İstanbul Valisi Vasip Şahin'in yaptığı açıklama sonra bir açıklama da Ankara Valiliğinden geldi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:55
İstanbul'un ardından Ankara Valiliği de açıklama yaptı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıldönümünde anma etkinliklerinin programı açıklandı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz anma programları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacağını söyledi.

BAŞKENT'TE DE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Başkent Ankara'da da 15 Temmuz etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. 

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre,

15 Temmuz 2018 Pazar günü Kızılay Millî İrade Meydanı’nda yapılacak etkinlik ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında, 15 Temmuz 2018 Pazar günü saat 18.00’den etkinlik sona erene kadar;
GMK Bulvarı (Anadolu Meydanı ile Kızılay Milli İrade Meydanı arası), Atatürk Bulvarı (Meşrutiyet Caddesi kesişimi ile Sıhhiye Meydanı arası), Ziya Gökalp Caddesi (Kolej Meydanı ile Kızılay Millî İrade Meydanı arası), Millî Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokaklar, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı konusunda uyardı. 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:55
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Vasip Şahin
  4. 15 Temmuz

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