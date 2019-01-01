İstanbul’un açık hava AVM’sine yeni kimlik aşısı

285 bin metrekarelik ticari alanlarıyla Türkiye’nin en büyük açıkhava alışveriş merkezi konumunda olan Bağdat Caddesi, bölge halkının gönüllü temsilcileri tarafından kurulan derneğin çabaları ile toparlanma sürecine girdi. 6 kilometrelik uzunluğuyla popülerliğini koruyan ancak 3 yıl öncesine göre yüzde 54 değer kaybeden Cadde’nin yapılacak çalışmalarla 50 milyarlık liralık bir değer büyüklüğüne erişilmesi hedefleniyor.

Başkanlığını Avukat Ali Güvenç Kiraz’ın üstlendiği derneğin hiçbir siyasi bağlantısı olmaması da caddede oturan, işyeri sahibi ya da çalışanlar tarafından takdir topluyor. 2012 yılında dünyanın en değerli 4. alışveriş caddesi seçilen Bağdat Caddesi’nin daha sonra plansız bir şekilde başlayan kentsel dönüşüm nedeniyle yüzde 54 oranında değer kaybı yaşadığını söyleyen Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Dernekleştikten sonra sorunlarımızla ilgili 1500 sorun -1500 çözüm adıyla bir çalışma hazırladık. Sorunları bir bir çözmek için adımlar atıyoruz. Ayrıca İstanbul’a gelen 10 milyon turistin Kadıköy’e caddemize de gelmesini sağlayacak girişimlerde bulunuyoruz’’ dedi.

Cadde dolacak, esnaf mutlu olacak

1638 yılında 4. Murat’ın Bağdat’a seferi başlattığı alandan adını alan caddeyle ilgili olarak dernek, Bağdat Caddesi Envanteri raporu hazırladı. Bostancı Tren İstasyonu’ndan Kızıltoprak’a kadar uzanan alan üzerinde 2 bin 69 ticari alan tespit edildi. Bu alanlardan 1798’i dolu, 271 adedi ise boş olarak tespit edildi. Böylece doluluk oranları yüzde 87 iken, boşluk oranları ise yüzde 13 oldu. Suadiye bölgesi caddenin en değerli alanı olurken, caddede yüzde 61’lik payla en fazla moda giyim mağazalarının yer aldığı belirtildi.

Bunu eczane, veteriner gibi sağlıkla ilgi alanlar izlerken, kuaförler de cadde geniş yer kaplayan alanlar olarak açıklandı. Caddenin doluluk oranının artmasıyla esnafın da yüzü gülecek.

Yeni oteller için imar değişikliği bekleniyor

Toparlanma sürecinin başlamak üzere olduğu Bağdat Caddesi’nde otele ihtiyaç duyulduğunu belirten Ali Güvenç Kiraz, “Halihazırda caddede iki adet 5 yıldızlı otel ve birkaç apart otel var. Bu oteller tam kapasiteyle çalışıyorlar. Sabiha Gökçen’de başlayan yolcu yoğunluğu nedeniyle talep daha da arttı. Yeni otellere ihtiyaç duyulan caddede, bu otellerin yapılabilmesi için imar değişikliğine ihtiyaç var. Bu konuda İBB’den destek bekliyoruz” açıklamasını yaptı.