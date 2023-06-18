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Gündem İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi
Gündem

İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi

Yeniakit Publisher
2023-06-18 23:07:00 -
İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi

İstanbul'un 2 ilçesi için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su kesintisi uyarısı yapıldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Kartal ilçesinde yer alan Hürriyet Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, 6 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 09.40'da kesilen suyun öğlen saat 16.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 18 Haziran İSKİ su kesintisi listesi.

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 16 Haziran İSKİ su kesintisi listesi.

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