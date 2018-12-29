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'İstanbul'umuza hayırlı olsun!'

Başkan Erdoğan'ın mart yerel seçimlerinde İstanbul'da Binali Yıldırım'ı aday olarak göstermesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal konuya ilişkin açıklamada bulundu.

29 Aralık 2018 Cumartesi 20:00
'İstanbul'umuza hayırlı olsun!'

İşte Mevlüt Uysal'dan yapılan o açıklama;

2019 belediye seçimlerinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ın açıklanmasından büyük memnuniyet duydum. Sayın Yıldırım'ın adaylığı İstanbul ve İstanbullular için büyük bir kazançtır. Ülkemize Bakanlık, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı gibi devletin en üst kademelerinde hizmet etmiş ve siyasette AK Parti Genel Başkanlığı yapmış olan Sayın Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı İstanbul'a ve İstanbullulara hayırlı olsun.

İstanbul müjdelenmiş, kutlu bir şehirdir. Bu şehre hizmet etmek bir şereftir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi 31 Mart gecesi İstanbulluların büyük teveccühü ile Sayın Binali Yıldırım'a devredeceğime inanıyorum.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Genel Başkanımızın takdirleriyle Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayıyım. Bizim siyaset anlayışımızda her görev kutsaldır. Her ilçemiz, bizim için İstanbul'umuza hizmet etmenin bir vesilesidir. Ve İstanbul'a hizmet etmek bir aşktır. Bu inanç ve aşkla Büyükçekmece'yi AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız inşallah.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden zaferle çıkacağımıza inanıyor; Büyükçekmeceli kardeşlerime selam ve sevgilerimi sunuyorum.

31 Mart seçimlerinde belediye başkan adayı olan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Mevlüt Uysal
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 20:00
  1. İstanbul
  2. Mevlüt Uysal

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