0553 313 94 23

"İstanbul'u, geleceğini ve projelerini konuşacağız"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Pazar günü saat 21.00'de Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ile bir televizyon programında beraber olacağız. İstanbul'u, geleceğini ve projelerini konuşacağız. Böylelikle şehirde yaşayan 15 milyonun, doğrudan adaylardan, ne düşündüklerini, projelerini, vaatlerini duyma fırsatı olacak. Ümit ederim, faydalı, verimli bir yayın olur. Arkadaşımıza da başarılar diliyorum" - "(İsmail Küçükkaya'nın moderatör olması) İsmail Küçükkaya da gayet başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim, bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir"

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:37
"İstanbul'u, geleceğini ve projelerini konuşacağız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ile televizyon programında beraber olacaklarını belirterek, "İstanbul'u, geleceğini ve projelerini konuşacağız. Böylelikle şehirde yaşayan 15 milyonun, doğrudan adaylardan, ne düşündüklerini, projelerini, vaatlerini duyma fırsatı olacak. Ümit ederim, faydalı, verimli bir yayın olur. Arkadaşımıza da başarılar diliyorum." dedi.

Yıldırım, seçim çalışmalarını Çatalca'da esnaf ziyareti ve halkı selamlayarak sürdürdü.

Çatalca'nın Kestanecik Mahallesi'nde gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, rakibi CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yapacağı canlı yayın için hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Yıldırım, "Bir televizyon programında beraber olacağız. İstanbul'u, geleceğini ve projelerini konuşacağız. Böylelikle şehirde yaşayan 15 milyonun, doğrudan adaylardan, ne düşündüklerini, projelerini, vaatlerini duyma fırsatı olacak. Ümit ederim, faydalı, verimli bir yayın olur. Arkadaşımıza da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Programla ilgili detaylar üzerine çalışıldığını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Moderatör o detayları çalışıp bize bilgi verecek. Moderatör de gayet güzel. İsmail Küçükkaya da gayet başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim, bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri ben bu konuda çok açık ve net olarak 'kim olursa olsun' dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Ama henüz bilemediğimiz bir nedenden dolayı vazgeçti."

Türk Milli Takımı'nın İzlanda'da gördüğü muameleye ilişkin bir soruyu ise Yıldırım şöyle yanıtladı:

"Bizim gençlerin moralini bozmak için modası geçmiş, yöntemler uyguluyorlar. Genellikle eski yıllarda bir takım, bir başka ülkeye giderse, orada canlarını sıkacak, havaalanında girişte morallerini bozmak ve başarısızlığa uğratmak için bekletilirdi. Onların belli ki böyle bir yöntemi uyguladıkları anlaşılıyor. Ama onların yaptığı bu hareket, çocuklarımızı, millilerimizi daha da motive edecek, hırslandıracak ve çok güzel bir başarı, Konya'da elde ettikleri başarıyı, burada da sağlayacaklarına inanıyorum. Milli Takımımıza, Şenol Güneş hocaya ve tüm futbolcularımıza başarılar diliyorum. Keşke vaktim olsa oraya da gidebilsem. Gitmeyi çok arzu ediyorum. Eğer bir yolunu bulursam gitmek isterim."

Yıldırım, Çatalca ve Silivri'ye yaptığı ziyaretin hem teşekkür hem de yarım kalan işin bitirilmesi için yürüttüğü seçim çalışması olduğunu ifade ederek, "Onu tamamlamak için hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz ve onların desteğini isteyeceğiz" dedi.

31 Mart'ta ilçe ilçe gezildiğini şimdi ise mahalle mahalle ziyaretler gerçekleştirmeyi tercih etmesinin sebebinin sorulması üzerine Yıldırım, şu yanıtı verdi:

"Programları yaparken, İl Seçim Kurulu Merkezleriyle ilçe teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarımız karşılıklı görüşüyorlar. En verimli, en faydalı program ne ise onu belirliyorlar. Biz sadece takip ediyoruz."

Açıklamaların ardından Binali Yıldırım, Çanakça, Dağyenice, Örencik, Osmanlı ve Karacaköy mahallelerini gezerek halkı selamlayarak seçim çalışmalarına devam etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:37
  1. Binali Yıldırım
  2. Çanakça
  3. Çatalca
  4. İbb
  5. mahalleler
  6. Milli Takım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da fayton dönemi sona erdi, atlar hayvanat bahçesine teslim edildi
    1. Antalya’da fayton dönemi sona erdi,..
    2. Erzincan’da kök kenevir bitkisi ele..
    3. MHP lideri Devlet Bahçeli:..
    4. Rasim Arı’ya İstanbul’da sevgi seli
    5. NEVÜ Sporcusu Taşkıran Türkiye..
    6. Bahçeli'den İzlanda'ya sert tepki: Tek..
    7. Söke’nin genç meclis üyesi Egemen..
    8. Bu haberi okuduktan sonra her gün..
    9. Nilüfer’de futbol şöleni
    10. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "A Milli..
    11. "Malezya'nın, Zakir Naik'i iade etmeme..
    12. Buzdolabı yangına sebep oldu
    13. Bakan Kurum’dan “Sıfır Atık Projesi”..
    14. "Sıfır Atık Projesiyle yıllık 20..
    15. ’Hükumet Kadın’ filmi Gaziantep’te..
    16. Eczacılık öğrencileri ecza depolarını..
    17. Mogan Gölü'nde ceset bulundu
    18. MHP Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör..
    19. MHP lideri Devlet Bahçeli: "A Milli..
    20. MHP lideri Devlet Bahçeli: "Başarının..
    21. İki otomobil çarpıştı; 4 yaralı
    22. Dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor
    23. Evde mahsur kaldı yardımına itfaiye ve..
    24. İspanyol başkandan Malatya’ya ziyaret
    25. İlkadım Belediye meclis toplantısı
    26. Başkan Özlü “Düzce baştanbaşa..
    27. Edirne'de bir haftada 1997 düzensiz..
    28. CHP MYK toplantısı sona erdi
    29. Erzurum’da iki köy arasında arazi..
    30. Eğitim uçuşu faciayla sonlandı
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"