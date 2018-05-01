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İstanbul'u fethedemeden dizi bitti! Bugün final...

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, bu akşam ekrana gelecek olan 6. bölümüyle final yapacak. Dizinin takipçileri, neden final yaptığını sorgulamaya başladı.

01 Mayıs 2018 Salı 17:09
İstanbul'u fethedemeden dizi bitti! Bugün final...

Oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalioğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Ertan Saban ve Atsız Karaduman gibi isimlerin yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, bu akşam 6. bölümüyle son kez ekrana gelecek ve final yapacak. Dizinin final kararı alması üzerine izleyiciler de neden final yaptığını araştırmaya başladı. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi neden final yapıyor? İşte detaylar...

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ FİNAL YAPIYOR

Osmanlı İmparatoru İkinci Mehmed'in (Fatih Sultah Mehmet) yaşamını, devlet yönetimini ve İstanbul'u fethini anlatan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, bu akşam 6. bölümüyle izleyiciyle buluşacak ve final yapacak. Dizinin neden final yaptığı konusunda da izleyiciler araştırma yapmaya başladı.

Reytinglerde istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, rekabetin gerisinde kalınca final yapma kararı aldı. Dizinin 6. final bölümü bu akşam ekrana gelecek ve dizi ekranlara veda edecek.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 17:09
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