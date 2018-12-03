"İstanbul'u Dinliyorum" engelsiz sesli fotoğraf kitabı tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Duayen foto muhabiri Ara Güler'in 1950-2010 yılları arasında çektiği fotoğraflardan oluşan "İstanbul'u dinliyorum" adlı engelsiz sesli fotoğraf kitabının tanıtımı yapıldı.

Beykoz Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sesli Betimleme Derneği (SEBEDER) ve Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı'nın (GETEM) katkılarıyla hazırlanan kitabın tanıtımı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Çatal, kitabın tanıtımını Dünya Engelliler Günü'nde yapmayı uygun bulduklarını söyledi.

Dünya Engelliler Günü'nün kutlama programı olmadığını belirten Çatal, "Engelli kim? Engelliler kim? Engelliler bizim en yakınımızda olan arkadaşlarımızdır. Dünya Engelliler Günü için 'kutlu olsun' demek anlamlı mı doğrusu bilmiyorum. Bugün ülkemizin bütün resmi kurumlarında Dünya Engelliler Günü kutlamaları olacak. Biz bunun sadece kutlama töreni olarak kalmasını istemiyoruz." dedi.

SEBEDER üyesi Olgun Yılmaz, sesli betimlemenin önemine değinerek, fiziki erişimin dışında engellilerin kültüre ve sanata da erişiminin bir hak olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi bunu devlete yükümlülük olarak veriyor. Türkiye'de sesli betimleme 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesinde bulunan bir grup öğrenci ile başladı. Daha sonra Türkiye'de değişim için çok önemli adımlar atan Engelsiz Erişim Derneğinin çatısı altında uzun süre devam etti. Birçok televizyon ve sinema, betimlemeyi yapmayı başardı. Kanunlarımız bu konuda yeterlidir." ifadelerini kullandı.

- "Ben de resim engelliyim"

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, çalışmanın farkındalık yarattığını ifade ederek, şunları söyedi:

"Bugün Dünya Engelliler Günü. Ben o engelli kavramını kullanmamaya çalışıyorum. 'Engelsiz aslanlarım' diyorum. Bu bir anlayış meselesidir. Olgun Bey görmüyor. Bir arkadaşımız yürüyemiyor. Öbür arkadaşımız duymuyor. İyi de bunlar insani eksiklikler. Ben de resim yapmayı beceremiyorum ne yapayım? Ben de resim engelliyim. Hayatım boyunca çöpten adamdan başka bir şey yapamam. Bunları insani eksiklikler olarak neden göremiyoruz? Hepimizin bir eksiği yok mu? Aslında çok fazla bir şeye ihtiyacımız yok. Kafamızdaki şu engeli bir kırsak, insanları kategorilere ayırmaktan vazgeçsek her şey daha farklı olur."

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük, eğitimciler, öğrenciler ve velileri katıldı.

